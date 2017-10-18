Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA tarafından 70 bilgisayar kapasiteli olarak hazırlanan laboratuvarın açılışına, TİKA Filistin Programı Koordinatör Yardımcısı Muhammed Akçay ile üniversitenin idari yetkilileri katıldı.

Açılışın ardından konuşan Akçay "Gazze İslam Üniversitesi ile bundan önce de ortak çalışmalar yaptık. Fizyoterapi bölümü desteğimiz oldu. İrade Merkezi gibi çok önemli bir merkeze destek olduk. Çünkü orada engelli insanlar çalışıyorlar ve üretiyorlar. Bunların devamında da bugün bilgisayar laboratuvarı projesinin açılışını yaptık." dedi.

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Program Koordinasyon ofisiyle şu ana kadar Gazze'de sosyal ve idari altyapı ile eğitim ve acil yardım alanlarını kapsayan 113 projeyi hayata geçirdi.