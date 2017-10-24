Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce genç daha iyi bir geleceğin kapısını IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarında aralıyor. 21-29 Ekim tarihleri arasında Bursa, Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerçekleşecek fuar gençlerin yurtdışına atacakları ilk adım oluyor…

Küçük yaşlarından itibaren iyi bir geleceğe sahip olmak için titizlikle seçilen eğitim kurumlarında eğitim alan, destekleyici kurslarda dirsek çürüten, kendini hem bilimsel hem de kültürel olarak geliştirmek isteyen gençler daha iyi bir gelecek için çareyi yurtdışında eğitim almakta buluyor. Daha iyi bir gelecek kurabilmek için iyi bir üniversiten mezun olmak, iyi derece yabancı dil bilmek, geniş bir vizyona sahip olmak gerektiğini bilen gençler iş bulma yarışına sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Her yıl binlerce öğrenciyi lise, üniversite, yaz okulu, dil okulu, mesleki eğitimler, staj, work&travel ve sertifika programlarıyla yurtdışına gönderen IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları bu sene aldıkları ön başvurular neticesinde rekor katılım seviyesine ulaşacaklarını açıkladı. Konu hakkında konuşan IEFT Genel Müdürü Deniz Akar “32. Kez düzenleyeceğimiz fuarımızı bu sene ‘Daha İyi Bir İş, Daha İyi Bir Maaş, Daha İyi Bir Gelecek İçin Bi' Okur Musun’ mottosuyla kurguladık. Her yıl binlerce öğrencinin yurtdışına gitmesine aracı olan bir fuar organizasyonu olarak öğrenciler ve aileleriyle birebir görüşme imkanı buluyoruz. Bilgi almak veya kayıt yaptırmak için ziyaretimize gelen öğrenciler ve ailelerin pek çoğuna ‘neden yurtdışı?’ sorusunu yönlendiriyoruz. Bu soruya gelen yanıtlar çoğunlukla; daha iyi bir iş, daha iyi bir maaş ve daha iyi bir gelecek kurma ekseninde oluyor. Biz de bu sene öğrencilere ve ailelerine kendi cümleleriyle ulaşmak istedik” dedi.

Ailelerin ve öğrencilerin bu yöndeki düşüncelerinin yanlış olmadığını, aksine yeni nesil aile ve öğrencilerin çok bilinçli olduğunu da belirten Akar; yurtdışında eğitim alan gençlerin Türkiye’ye döndüklerinde daha iyi şirketlerde, daha yüksek maaşlarla işe girdiklerini gözlemlediklerini söyledi. Bu durumun sadece konjenktürel etkenlerden dolayı Türkiye’de bu şekilde olmadığını belirten Akar; diğer ülke gençlerinin de yurtdışından eğitim aldığında daha kolay ve daha iyi şartlar altında iş bulduklarını belirtti. Dünya çapında yapılan araştırmalar da Akar’ın bu sözlerini destekler nitelikte…

Yurtdışında Okuyan Gençler Yüzde 25 Daha Fazla Kazanıyor

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Colombia Üniversitesi’nin yurtdışında okuyan öğrencilerin kariyer gelişimlerine dair yaptığı araştırma sonuçları bu öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra daha hızlı iş bulduklarını gösteriyor. Yurtdışında eğitim alan gençlerin %92'si mezuniyetlerinden sonra geçen 12 ay içerisinde iş bulabiliyorlar. İş bulmak anavatanında eğitim gören öğrenciler için daha zor oluyor. Anavatanında eğitim alan gençlerin sadece %49’u 12 ay içerisinde iş bulabiliyor.

Araştırma raporları yurtdışında eğitim alan gençlerin mezun oldukları alanda iş bulabildiklerini ve bunun da mutlu bir çalışma hayatı sürdürmelerine olanak sağladığını gösteriyor. Çalışma hayatındaki mutluluk ve tatmin tabi ki ücretlerle de doğru orantılı gidiyor. Yurtdışında eğitim alan gençler ve almayanlar üzerinde yapılan araştırma, yurtdışında eğitim alanların %25 daha yüksek maaşla çalıştıklarını ortaya koyuyor.

İşveren Yurtdışında Eğitimin Getirilerine Saygı Duyuyor

Yurtdışında okuyan gençlerin daha çabuk iş bulması ve daha yüksek maaşla çalışmasının nedenlerini üzerine yapılan çalışmalar işverenlerin konuya bakış açısını da yansıtıyor. The Erasmus Student Network tarafından yürütülen çalışmalarda; işverenlerin %92’sinin işe alacakları kişilerin yurtdışı eğitim ya da staj geçmişleri olmasını tercih ettiklerini gösteriyor. İşverenlere bunun nedenlerine dair de sorular yöneltiliyor. İşverenler; yurtdışında okuyan ve çalışan kişilerin daha işbirlikçi yaklaşımlar sergilemeleri, işyerinde rahat ve esnek çalışma tutumları, olayları farklı bakış açılarıyla ele alabilmeleri ve iletişim becerilerinin yüksek olması sebebiyle onları tercih ettiklerini belirtiyorlar. Sonuç olarak eğitim kalitesinin yüksekliği bir yana; işverenlerin işe aldıkları kişilerin global dünyaya adapte olmalarını arzu ettiklerini ortaya çıkıyor.

Öğrenciler Global Bakış Açısı Kazanıyor

Öğrenci ve işverenleri bir araya getiren, dünyanın en büyük networking şirketlerinden olan GradLeaders her yıl yurtdışında okuyan gençler üzerinde araştırmalar gerçekleştiriyor. 2016 yılını yurtdışında eğitim alarak geçiren gençler arasında yapılan bir çalışma; bu gençlerin %84’ünün deneyimlerinin kendilerine iş bulma süreçlerinde kolaylık sağladığına inandıklarını gösteriyor. Araştırmaya katılanların %94’ü mezun olduktan sonraki 12 aylık süre içerisinde iş bulduklarını belirtiyor.

Gençler yurtdışında eğitimin sadece iş bulma sürecinde etkisi olmadığını bunun yanı sıra işe girdikten sonra işyerlerine ve çalışma arkadaşlarına uyum gösterme ve adapte olma konusunda da kendilerine büyük faydası olduğunu belirtiyorlar. Yapılan araştırmalar gençlerin farklı bir ülkede, çok milletli sınıflarda eğitim almalarının ve aralarındaki paylaşımların onları dinlemeye daha açık, öngörülü, sabırlı ve özgüven sahibi olmalarını sağladığını ortaya koyuyor.

Yurtdışında Eğitimde En Doğru Karar Nasıl Alınır?

Her yıl milyonlarca öğrenci yurtdışında eğitim için uzun süren araştırmalar yapıyor. Üniversiteler hakkında online bilgi alınabiliyor fakat öğrenciler ve ailelerin ilk tercihi eğitim kurumlarıyla yüz yüze görüşmek oluyor. Bu sebeple dünya genelinde eğitim fuarları bilgi edinmek için tercih edilen noktalar oluyor. 2002 yılından bu yana Türkiye’de düzenlenen IEFT Fuarları Avrupa ve Ortadoğu’nun en geniş kapsamlı eğitim fuarı olması sebebiyle Türkiye’den ve dünya genelinden birçok öğrenciyi eğitim kurumlarıyla bir araya getiriyor. Bu yıl 32.’si düzenlenecek olan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları 200’ün üzerinde eğitim kurumunu tek bir çatı altında toplayarak öğrencilerin yönelimlerini analize ederek bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Dil okulları, lisans, yüksek lisans, master, staj programları ve Work & Travel hakkında bilgi almak isteyenler www.ieft.com.tr adresinden veya 0212 244 42 13 numaralı telefondan bilgi ve online davetiye alabilecekler.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Takvimi

21 Ekim 2017 Bursa Hilton Hotel

22 Ekim 2017 İzmir Hilton Otel

24 Ekim 2017 Ankara Sheraton Otel

26 Ekim 2017 İstanbul Bostancı Dedeman Otel (Anadolu Yakası)

28 -29 Ekim 2017 İstanbul Kongre Merkezi (Avrupa Yakası)