Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fildişi Sahili İmamlar Yüksek Konseyinin (COSIM) talebi doğrultusunda, gelişmekte olan üniversitenin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla modern bilgisayar ve elektronik cihazlar, üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin hizmetine sunuldu.

Fildişi Sahili Afrika Müslüman Üniversitesi kampüsünde düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Esra Demir, Fildişi Sahili İmamlar Yüksek Konseyi Başkanı Cheick Aima Boikary Fofana, TİKA temsilcileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Demir, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın yardımının sadece öğrencilerin daha iyi donanım ve son teknoloji bilişim imkanlarından faydalanmalarına değil, Fildişi Sahili ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağladığını ifade etti.

TİKA Temsilcisi Kutluhan Yücel de söz konusu yardım kapsamında üniversiteye bilgisayar laboratuvarının kurulduğunu kaydetti.

COSIM Başkanı İmam Fofana, yardımdan dolayı memnuniyetini belirterek, öğrencileri bu cihazlardan en iyi şekilde yararlanmaya çağırdı.

Fofana, söz konusu yardım sayesinde üniversitenin yeni teknoloji imkanlarıyla daha iyi eğitim sunacağını dile getirerek, Türkiye ve TİKA temsilcilerine şükranlarını sundu.