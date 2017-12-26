Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

2017-2018 eğitim öğretim yılının başında en çok tartışılan konulardan biri Millî Eğitim Bakanlığının dağıttığı 6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı’nda yer alan uygunsuz karikatürdü. Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, söz konusu olayla ilgili rapor hazırlandığını söyledi. Yılmaz, kitaptaki Selçuk Erdem’in kutup ayısının el hareketi yaptığı karikatürle ilgili gelen soru önergesini cevapladı: Söz konusu kitap yeniden incelendi ve düzeltilmiş nüshası yayımlandı. Karikatür, sahibi Selçuk Erdem'den izinsiz kullanılmış. Bu sebeple kanuna aykırı iş ve işlemler yapılmadığına dair beyanı bulunduğundan gerekli izin ve telif konuları yayınevinin sorumluluğunda bulun-maktadır.