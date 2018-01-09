Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerine acil ihtiyacı için bu yıl yetiştirilmek üzere toplam 3 bin 761 subay, 5 bin 992 astsubay alınacağını açıklayan Bakan Canikli’nin verdiği bilgiye göre, yeni sistemin ayrıntıları şöyle;

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarında eğitim ve öğretime zamanında başlayabilmek amacıyla 18 Mart 2018 tarihinde 81 il merkezinde MSB Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılacak. Yapılacak bu sınav sonrası adaylar fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat imtihanlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağırılacak. Bu imtihan sadece ikinci aşama sınava çağırılacakların belirlenmesi amacıyla yapılacak. İkinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların fiziki yeterlilik testleri ve mülakattan aldıkları puanlar ile ÖSYM’nin üniversite öğrencileri için yapacağı sınav puanları dikkate alınarak aday değerlendirme puanı tespit edilecek ve bu puanlara göre asil ve yedek listeler belirlenecek. 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan imtihan, temel yeterlilik testi ağırlığında olacak, sınavda Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Sınav başvuruları bugün başlayıp, 15 Şubat’ta sona erecek. İmtihan başvuruları ÖSYM tarafından alınacak.