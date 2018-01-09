Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversitenin "Yurtlar Yönetmeliği"nde yer alan madde uyarınca 30 yaşını doldurduğu gerekçesiyle müracaatı reddedilen öğrenci, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) taşıdı.

Kurumun incelemesi sırasında üniversite tarafından gönderilen yazıda, yönetmelik maddesinde, "30 yaş ve üzerinde olan öğrencilerin yaş ortalamasının yurtlarda kalan öğrencilerin yaş ortalamasının üzerinde olması ve yaş farkının uyum problemine yol açması nedeniyle söz konusu öğrencilerin yurt başvurularının kabul edilmemesi gerektiği" gerekçesiyle düzenleme yapıldığı aktarıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği'nde yer alan düzenleme ile kişiye tanınan hakkın kullanımının kısıtlandığını, bu uygulamanın normlar hiyerarşisine açık aykırılık teşkil ettiğini tespit eden KDK, yönetmelikteki 30 yaş sınırının kaldırılmasına, başvurucu öğrenciye barınma hakkının verilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.