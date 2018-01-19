Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Eğer eğitimi doğru bir şekilde verirseniz bu iyilik, gelişmişlik, refah, kalkınma, kültür ve sanat olarak karşınıza çıkar." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Özhaseki, beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı ile merkez Kayapınar ilçesindeki Minikler Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Burada kendisini Türk bayraklarıyla karşılayan öğrencilerle sohbet eden Özhaseki ve beraberdekiler, onlara karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

Sıkça Diyarbakır'a geldiğine işaret eden Özhaseki, terör örgütünün yakmış, yıkmış olduğu yerlerdeki yapılanmayı düzenli bir şekilde götürebilmek, hizmetleri düzenli bir şekilde sürdürebilmek amacıyla Ankara'da ve Diyarbakır'da yoğun çalışma yaptıklarını vurguladı.

"Güzelim kadim Diyarbakırımızda karne günü olduğunu öğrenince Sayın Valimizle bu okulu ziyaret etmek istedik. Gelirken aldığımız rakamlar son derece sevindirici. Yüzde 98'lerde bir okullaşma oranı var." ifadelerini kullanan Özhaseki, bundan son derece mutluluk duyduklarını belirtti.

"O nesilden de bir şey beklemek doğru olmaz"

Her işin başının eğitim olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Eğer eğitimi bu yaşlarda doğru ve bilimsel esaslara oturmuş vaziyette verirseniz o çocuklardan ilerde çok büyük faydalar bekleyebilirsiniz. Eğitimi veremezseniz başka batıl inançlarla kafalarını doldurursanız veya daha sonra ortaya çıkan bir takım terör örgütlerinin güdümüne gidecek şekilde boş bırakırsanız işte o nesilden de bir şey beklemek doğru olmaz."

Özhaseki, herkesin okullarda öğrendiği bileşik kaplar örneğinin bulunduğunu anlatarak, bileşik kapların bir tarafından su döktüğünde diğerlerine eşit bir şekilde yayıldığını dile getirdi.

"Eğer eğitimi doğru bir şekilde verirseniz bu iyilik, gelişmişlik, refah, kalkınma, kültür ve sanat olarak karşınıza çıkar. Allah korusun bunu vermezseniz, kötülük verirseniz, cahillik bırakırsanız o bileşik kapların bir koluna o da karşınıza her zaman kötülük, cehalet, sevgisizlik, gerilik ve ilkellik olarak döner." diyen Özhaseki, bu nedenle eğitime son derece önem verdiklerini vurguladı.

Diyarbakır'da gördüğü manzaranın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Özhaseki, "İnşallah bu yavrularımız çok güzel bir şekilde eğitimlerini tamamlar, meslek sahibi olurlar, bu vatana millete hizmet ederler. Kendi şehirlerine de büyük faydaları olur." dedi.

Okullaşma oranında büyük artış

Vali Güzeloğlu da hükümetin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonel liderliğinde Türkiye'de okul öncesi eğitimde bir seferberlik başladığını anımsattı.

Bu perspektifte Diyarbakır'da da yaklaşık 6 aylık bir dilimde okul öncesi eğitimde 5 yaş grubunda yüzde 48 olan oranın şu an yüzde 98-99'lara geldiğini vurgulayan Güzeloğlu, "İlin her köşesinde entegre bir eğitim vermeye gayret ediyoruz. İl genelinde 502 bin karne alan öğrencimizin arasında 50 bin 200 de okul öncesi çocuğumuz var. Bunlar bizim geleceğimiz güvencemiz." diye konuştu.