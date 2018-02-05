Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu, 2018 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, AÖF bahar dönemi sınav tarihi hakkında tüm merak edilenlere bu başlık altında cevap vermeye çalıştık. Peki AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak? Yüz binlerce AÖF öğrencisi 2018 yılı AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Final sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖF kayıt yenileme tarihleri yüz binlerce adayın en çok merak ettiği konu haline geldi. AÖF'ten yapılan açıklamada Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerinin 12 Şubat'ta başlayacağı bildirildi.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV NE ZAMAN?

Daha önce belirlendiği üzere Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavı Nisan 2018'de yapılacak. Öğrencilerin, sınav giriş yeri belgesinin de mutlaka sınava girerken yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden sınav ve derslere dair işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

AÖF sınav takvimi şöyle;

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 - 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 02 - 03 Haziran 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

Not: Sınav tarihlerinde herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde Anadolu Üniversitesi internet adresi ya da AÖF bürolarından bilgi alınması, son derece önemlidir. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü zorunlu hallerde ilan edilen bu sınav tarihlerini değiştirebilir.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.

“Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.“Başarı Notu” alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF sınav sonuçlarını ile ilgili bilgilere Anadolum e-Kampüs ya da AÖF sistemine öğrenci girişi yaparak sorgulamanız mümkün.

ÖĞRENCİLERE KİMLİK UYARISI

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin güz dönem sonu sınavına girecek öğrencilerin nüfus cüzdanı dışındaki kimliklerinin ibrazının geçersiz olacağı bildirildi.

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"13-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek sınava girecekler, fotoğraflı sınavı giriş belgesinin dışında, fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belgeyi yanlarında bulundurmalıdır. Sınava giriş amacıyla bu belgeler kullanılabilir. Bunların dışındaki öğrenci kimlik kartı, sürücü ehliyeti, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi geçerli değildir. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz."

SINAV SÜRESİ VE SINAV OTURUMLARI

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. Yarıyılların sınavları yapılmaktadır.

SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN MAZERET SINAVI OLACAK MI?

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF'TE DİJİTAL İMZA DÖNEMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bürolarında dijital imza kullanılmaya başlandı. Kâğıt israfını önleyen çevre dostu proje sayesinde Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, bürolarda imzalanması gereken belgeler için çıktı almadan imza talebinde bulunabiliyor. İmzaların dijitalleştirilmesi ile öğrenciler, kimliklerini doğrulamak için elle yazılmış imza davranış biyometrelerini kullanıyor. İmzalama işlemi sırasında şekil, hız, darbe, kalem basıncı ve zamanlama bilgisi analiz edilerek ekrana yansıtılıyor. İmza tabletleri ile ıslak imza, yasal olarak ıslak mürekkebe eşdeğer dijital imzaya dönüştürülüyor.

DİJİTAL İMZA UYGULAMASININ AMAÇLARI

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, dijital imza uygulamasının önemi ve amaçları ile ilgili olarak "Dijital imza uygulamasıyla kâğıttan, tonerden, tarama işlemlerinden, zamandan ve insan gücünden tasarruf etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca yeni teknolojileri kullanarak bürolarda öğrencilerimize sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmayı ve daha verimli hâle getirmeyi hedefliyoruz. Dijital imzanın, ilk aşamada yılda 2 milyonun üzerinde çıktı alınan Kitap Teslim Tutanağı, Kimlik Teslim Tutanağı, Bilgi Değişikliği, İkinci Nüsha Diploma ya da Hatalı Diploma İstek Formlarında kullanılması planlanıyor. Şu anda 600 bin aktif öğrencinin kayıtlı olduğu 29 Açıköğretim bürosunda dijital imza uygulaması için gerekli kurulum sağlandı. Öğrencilerimiz imza atacakları belgeyi ekranda görüp eş zamanlı olarak belge üzerine imza atarak onay verebiliyor. Sonrasında zaman damgalı imzalı belge kilitleniyor ve içerik değiştirilemiyor” ifadelerini kullandı.

Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro tarafından koordine edilen projenin yazılım süreci, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından yapılıyor. Uygulamanın ikinci aşamasında AÖF Otomasyon Sistemi’nde yapılacak güncellemeler ve altyapı çalışmaları ile tüm belgelerin dijital ortamda imzalanarak arşivlenmesi planlanıyor. Dijital imzanın gelecek yıl tüm Açıköğretim bürolarında kullanımı hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN HATIRLATMALAR

Sınava gireceğiniz binayı, sınavdan en geç 1 gün önce görmeniz yararınıza olacaktır. Sınava girebilmeniz için gerekli olan belgeleri sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiçbir döküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesneye izin verilmemektedir.

Sınav saatinden 1 saat önce sınava gireceğiniz binanın kapısında hazır bulunun. Sınavın ilk 15 dakikası dolduktan sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci sınava alınmamaktadır. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurunuz. Cevap kâğıdı üzerine test grubunuzu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayı unutmayınız.

Test grubunu (kitapçık türünü) (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunmamalıdır. Aksi takdirde sınavınız ne yazık ki geçersiz sayılacaktır.

Resmî kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz. Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.