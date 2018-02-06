Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı dün başladı. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı. Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile “Okul Sütü” dağıtımı dolayısıyla Ankara Çankaya’daki Muazzez Karaçay İlkokulu’nda düzenlenen törene katıldı. Çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan Okul Sütü Programı’nın sürdürülmesi konusunda velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Bakan Yılmaz “İmkânlar el verdiği ölçüde bu programı hem devam ettireceğiz, hem de genişleyeceğiz” dedi. Sütün alternatifi bulunmayan tüketilebilecek en güzel gıdalardan biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: Yılda yaklaşık 19 milyon ton süt üretiyoruz. Bu konuda Avrupa ülkeleri arasında ilk sıradayız. Ancak tüketimde gerisindeyiz. Bu program başladığı 2011-2012 eğitim öğretim yılında bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar kutu süt öğrencilerimize dağıtıldı. Bu dönem pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Türkiye genelindeki okullarda toplam 6 milyon öğrencimize yaklaşık 255 milyon paket süt dağıtacağız. Böylelikle 7 yıllık uygulama sonunda öğrencilerimize dağıtmış olduğumuz kutu süt miktarı 1 milyar 750 milyonun üzerine çıkacaktır.

Bakan Demircan ise, çocuklardan süt tüketmeye özen göstermelerini isteyerek, “Sağlıklı beslenmenin yanında hareketli bir hayatı yaşamak zorundayız. Aşırı kiloya dikkat edeceğiz. Süt bize bu noktada destek verir” diye konuştu.