Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Psikolojik Danışman Süleyman Çokay, sınava hazırlık sürecinde velilere önemli görevler düştüğü ifade etti. Çokay, “Liselere giriş sınavı önceden kasım ve nisandaydı şimdi haziranın başında. Üniversite sınavı marttaydı, haziran sonuna alındı. Dolayısıyla zaman bol. Öğrenciler kondisyonunu iyi ayarlamalı. Bir anda ders çalışmaya yüklenmemeli. Çünkü dönemin ilk zamanları büyük heyecanla dersin başına oturulur ama gün geçtikçe performans düşmeye başlar. O sebeple güçlerini ekonomik olarak kullanmaları lazım” dedi.

Süleyman Çokay, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin’in “Liseye geçiş sınavı çok zor olacak” sözünü de şöyle değerlendirdi: Bu cümle hem öğrencileri hem de velilerde kaygıya sebep oldu. Açıklama öğrencilerde paniğe yol açtı. Evet sınav zor dendi ama bu kalem oynatılamayacak kadar zor demek değildi. Öğrencilerin yapması gereken, geçen seneki soru örneklerinin biraz daha zorlu olanlarına çalışmak olacak. Üniversite sınavında da benzer şeyler var. Geçen seneki soruları çözerken ALES’e baksınlar.