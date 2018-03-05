Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular için Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLU-YÖS), yurt dışında 14 ülkedeki 19 merkez ile Türkiye'de 21 şehirdeki birçok merkezde gerçekleştirilecek. 2018-2019 öğretim yılı için Londra'dan Bakü'ye kadar geniş bir coğrafyada yerleşik değişik vatandaşlığa sahip öğrenci adayları, bulundukları ülkelerde ve kentlerde Anadolu Üniversitesinin yurt dışı birimleri tarafından organize edilecek sınava katılacaklar.



Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre Türkiye ve yurt dışında düzenlenen sınav, son dört yıldır başarıyla uygulanıyor. Yabancı uyruklu öğrenci adayları, başvuru için ayrıntılı bilgiye 24 Nisan tarihine kadar www.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilecek. Adayların 4 Mayıs'tan itibaren sınava giriş belgelerini sistem üzerinden alabileceklerini belirten yetkililer, öğrencilerin sınav merkezi seçimini yaptıkları ülke ve şehirdeki sınav merkezinde 13 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile 15.00- 16.00 arasında genel yetenek, 16.30-17.30 saatleri arasında ise Türkçe sınavına girebileceklerini belirtti. Yetkililer, adayların sınava giriş belgelerinde yer alan sınava giriş saatlerine uygun olarak sınav merkezine gitmelerinin önemli olduğunu açıkladı.



AÜ Batı Avrupa Bürosu, sınav sonuçlarının 29 Mayıs tarihinde ilan edileceğini, 29 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında hangi bölümde öğretim görüleceğine ilişkin tercihlerin yapılacağını ve 13 Haziran günü yerleştirme sonuçlarının ilan edileceğini açıkladı. Yetkililer, Anadolu Üniversitesi tarafından beşincisi gerçekleştirilecek YÖS sınavı ile öğrenci kabul edilmekte olduğunu, diğer üniversiteler tarafından yapılmakta olan YÖS sonuçları ile öğrenci seçimi ve yerleştirmesi yapılmadığını, Anadolu Üniversitesinin öğrencisi olmak isteyenlerin mutlaka ANADOLU-YÖS sınavına girmeleri gerektiğini açıkladılar.