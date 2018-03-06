Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hasan YavuzYavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Türkiye'deki okullardan Afrika'daki vakıf okullarına yönelik eğitim-öğretim desteği almak ve Türkiye-Afrika ilişkilerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

FETÖ'den Mali'deki bütün okulları devralarak hızlı bir yenilenme sürecine girdiklerine işaret eden Yavuz, "Personel ve materyal ihtiyacımızı kısa sürede gidererek eğitime başladık. 'Kardeş okul' projesini devreye koyarak Türk öğrenciler ile Afrikalı öğrenciler arasında yardımseverlik ve kardeşlik duygusunu geliştirmek istiyoruz." dedi.

"Marka bir kuruluş olma yolundayız"

Büyükelçi Yavuz, FETÖ okullarının Maarif'e devredilmemesi için "kalleş senaryolar" sergilemesine rağmen, alınan okulların hızlı bir yenilenme sürecine girdiğini belirtti.

Yaklaşık 3 bin öğrenci ile 18 okulda kısa sürede eğitim faaliyetlerine başladıklarını kaydeden Yavuz, "Yeni dönemde yurt dışında kaliteli eğitim veren marka bir kuruluş olma yolundayız." dedi.

Ankara'daki Çağrı Okulları ve Dış ilişkiler Ekonomik Kurulunun (DEİK) bu desteğin bir nişanesi olarak Mali'deki TMV okullarını kısa sürede boyayarak ikinci döneme hazır hale getirdiğini ifade eden Yavuz, Mali devletinin de Türkiye'den gelen bu ilgi karşısında vakıf okullarına çok önem verdiğini aktardı.

"Amaç Türkiye'de Afrika farkındalığı doğurmak"

Kardeş okul projesinin hayata geçirilmesiyle TMV'nin yurt dışındaki okullarında kazandığı tecrübeyi Türkiye'deki öğrenci ve öğretmenlere aktarma imkanını sağladığını anlatan Yavuz şunları kaydetti:

"Türkiye'de bulunan okullarla Afrika'daki TMV okulları arasında eğitim, malzeme, araç-gereç, kütüphane, laboratuvar ve diğer lojistik destekleri sağlamak için bu projeyi gerçekleştirdik. Bu aynı zamanda eğitim formasyonu desteklerini, karşılıklı öğrenci dayanışması ve öğretmen buluşmasını amaçlayan bir iş birliği projesidir. Hedef, Türkiye'de Afrika farkındalığı doğurmak ve Türkiye'deki tecrübeyi, kapasiteyi, bilgi ve teknolojiyi dost ve kardeş Afrika ülkelerindeki okullarla paylaşmak. Maarif'in yurt dışı okul tecrübesini de ülkemize kazandırmak için bu projeyi başlattık. Bunu TMV yeni kurulduğu için ancak şimdi hayata geçirmeye başladı. Bu projede ilk olarak Mali'deki TMV okulları ile Ankara'daki Çağrı Okulları arasında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bilinçlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefliyoruz."

Yavuz, kardeş okul projesini diğer Afrika ülkelerine de taşıyacaklarını kaydetti.

"FETÖ okullarında aileden kopuk bireyler yetişti"

FETÖ'nün toplumdan ve aileden kopuk bireyler yetiştirdiğini belirten Yavuz, öğrenci velilerinden bu yönde çok şikayetler duyduklarını belirtti.

Yavuz, öğrenci velilerini ziyaret ettiklerinde birçoğunun kendisine "biz çocuğumuzu ailesine sahip çıksın, kültürünü sağlam öğrensin diye gönderiyorduk fakat zaman içinde çocuklarımız bize yabancılaşıyordu. Şimdi Maarif'teki öğretmenlerin velilere gösterdiği ilgiden anlıyoruz ki evlatlarımız artık bize yabancı kalmayacak." şeklinde ifadeler duyduğunu aktardı.