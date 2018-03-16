Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF bahar dönemi sınav tarihlerinin değiştiği öğrenildi. AÖF'ten yapılan son dakika açıklamasına göre; aynı tarihte yapılacak PYBS sebebiyle bahar dönemi final sınav tarihleri değişti. Peki AÖF bahar dönemi vize ve final sınavı ne zaman hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2018 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri...

AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF’DE BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF soru ve cevapları, Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sistemi üzerinden görüntülenmektedir. Öğrenciler e-Kampüs sistemine öğrenci girişi yapmalı ve ardından çıkmış sınav soruları bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan ekranda AÖF soru ve cevapları görüntülenecektir.