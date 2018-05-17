Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM Değerlendirme Raporları Serisinin ikincisinde meslek yüksekokulları (MYO) ve açıköğretim fakültesi (AÖF) önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin, lisans programlarına geçişleri için yapılan 2017 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) incelendiğini ve raporda sınava ilişkin iki önerinin yer aldığını söyledi.

Birinci önerinin sınav süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Özer, "DGS'de sayısal testte 60 ve sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru için 140 dakika cevaplama süresi verilmekteydi. ÖSYM raporunda testlerde işaretleme yapmayan aday sayılarının yüksek olması nedeniyle sınav süresinin iyileştirilmesi önerilmekteydi. Bu öneri, YÖK tarafından kabul edildi. 2018 DGS sınavında 120 soru için 140 dakika yerine 150 dakika cevaplama süresi verilecek." bilgisini paylaştı.

0,5 ham puan koşulu

Özer, ÖSYM'nin değerlendirme raporunda yapılan ikinci önerinin ise DGS puanının hesaplanması ile ilgili olduğunu belirtti.

Raporda, sayısal ve sözel testlerde negatif ve ham puanlarda yoğunlaşma görüldüğü için adayların puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten de 0,5 ham puan alma koşulunun getirilmesinin önerildiğini kaydeden Özer, "Bu öneri de YÖK tarafından kabul edildi. 2018 DGS sınavında adayın puanının hesaplanabilmesi için 60 sorunun yer aldığı sözel testten en az 0,5 ham puan ve yine 60 sorunun yer aldığı sayısal testten en az 0,5 ham puan alması gerekiyor." dedi.

DGS, ilk kez 81 ilde yapılacak

ÖSYM Başkanı Özer, DGS'ye başvuran aday sayısının her geçen yıl arttığını, 2017'de 350 bin seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, bu adayların, DGS sınavına erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir karar daha aldıklarını bildirdi. ÖSYM olarak önceki yıllarda sadece 17 il merkezinde yapılan DGS'yi 2018'de 81 il merkezinde yapma kararı aldıklarını kaydeden Özer, "Artık adaylar, 2018 DGS sınavı için 17 il merkezine gitmeden kendi illerinde sınava girebilecekler." açıklamasında bulundu.

Özer, ÖSYM 2017 DGS Değerlendirme Raporu'nda belirtilen iki önerinin de kabul edilmesindeki desteklerinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür etti.

2018 DGS başvuruları başladı

Öte yandan bugün başlayan DGS başvuruları, 24 Mayıs 2018'e kadar yapılabilecek. Bu tarihlerde başvurularını yapamayan adaylara, 5 Haziran'da geç başvuru imkanı sunulacak. DGS, 21 Temmuz 2018 tarihinde ilk kez 81 ilde yapılacak.