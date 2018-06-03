Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binlerce genci geleceğe hazırlayan Şırnak Üniversitesi, kent ekonomisine sunduğu katkıyla da adeta "bacasız fabrika" oldu.

270 milyon lira bütçeyle 2008 yılında öğrenime açılan, 3 yıldan bu yana da Şırnak-Cizre karayolunun 10. kilometresindeki 533 bin metrekare alana sahip kampüste 4 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü ve 3 araştırma merkezi ile hizmet veren, olimpik yüzme havuzu, 800 kişilik konferans salonu, kız ve erkek öğrenci yurdu ve kütüphanesi bulunan üniversite, başta bölgeden olmak üzere Türkiye'nin 60'ı aşkın ilinden de gençlerin tercihi oldu.

10 yılda 5 bin mezun veren, 256'sı akademik 500 personelin görev yaptığı, 3 bin öğrencinin öğrenimini sürdürdüğü Şırnak Üniversitesi, gençleri geleceğe hazırlamanın yanı sıra ilin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına önemli katkı sunuyor.

Genç nüfusu ile kent ekonomisini canlandıran üniversitenin hedefi, Türkiye'deki öğrencilerin yanı sıra Iraklı gençleri de hayata hazırlamak.

"2018 atılım yılı olacak"

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Baz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi bir şehirde eğitim verdiklerini belirterek, üniversiteye her yıl yeni bölümler kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yerleşkede 4 fakülte 2 yüksek okul ile hizmetlerini sürdürdüklerini, gençler için iş bulma olanağı yüksek yeni bölümler açtıklarını aktaran Baz, "Bizim için 2018 yılı bir atılım, genişleme yılı olacak." dedi.

Baz, üniversitede 42 bilimsel çalışma gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki yılın planlamasını şimdiden yapmaya başladıklarına dikkati çekti.

"Üniversitemizde 64 ilden öğrenci var"

"Üniversitemizde 64 ilden öğrenci var. Üniversitemizi çekinerek tercih eden öğrenciler, 'İyi ki gelmişiz.' diyor." ifadelerini kullanan Baz, bu yılki öğrencilerin yüzde 41'inin farklı illerden geldiğini aktardı.

Baz, hedeflerinin bu oranı yüzde 70'e yükseltmek olduğunu anlatarak, "Böylece şehir ekonomik anlamda kalkınacak, bacasız fabrika katkısı verecektir. Biz üniversitenin, üreteceği bilimsel faaliyetlerle, şehre bir vizyon kazandırması itibarıyla da bir fabrika olmasını istiyoruz. Bunun için eğitimin yanı sıra kentin kalkınmasına destek sağlamak için de proje geliştiriyoruz." diye konuştu.

Şırnak'ın ihya ve imarına katkı vermek için bu yıl birçok çalıştay ve şura düzenlediklerini vurgulayan Baz, "Biz sadece burada ders veren, makale ile uğraşan bir üniversite değiliz. Bulunduğumuz şehrin sorunlarını dert edinen, bunlara çözüm üretmeye çalışan bir üniversite olmayı da şiar ediniyoruz." şeklinde konuştu.

Üniversiteye öğrenci talebi

Yurt dışından üniversiteye ciddi talep olduğunu aktaran Baz, Irak'tan da öğrenci almak istediklerini belirtti.

Baz, Irak'ın Duhok kentinde dil kursuna bir yıl devam edecek öğrencilerin Türkçe öğrenerek üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi görme hakkına kavuşabileceğini kaydetti.

"Gözü kapalı bu üniversiteyi tercih edebilirler"

Öğrencilerinden Cudi Yağız, bölgenin en konforlu üniversitelerden birinde eğitim aldıklarını söyledi.

Kampüs olanakları ve konum itibarıyla çok iyi bir üniversitede okuduğu için kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Yağız, üniversitede gerçekleştirilen çalıştay ve şuraların kente bir vizyon kazandırdığını düşündüğünü aktardı.

Yağız, "Öğrenciler gözü kapalı olarak bu üniversiteyi tercih edebilirler. Okulu bitirmeme rağmen tekrar burada okumayı düşünüyorum çünkü Şırnak Üniversitesini bir daha yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"İyi ki bu üniversitenin bir öğrencisiyim"

Fatma Aras da Diyarbakır'dan Şırnak'a üniversite eğitimi için geldiğini anlatarak, korkarak geldiği üniversitede çok güzel bir ortam bulunduğunu belirtti.

Aras, "Tedirgin olarak geldiğim yerden artık ayrılmak istemiyorum. İyi ki geldim iyi ki bu üniversitenin bir öğrencisiyim diyorum. Üniversiteyi yapanlardan, üniversiteye emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.