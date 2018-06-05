Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl TEOG yerine ilk kez düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tamamlandı. Geçen yıl yapılan TEOG merkezî sınavların birincisinde yaklaşık bin, ikincisinde 17 bin öğrenci bütün soruları doğru cevapladı. Ortaya çıkan tablo bugüne kadar liselere giriş sınavlarında görülmeyen bir başarı idi. Bu yıl uygulanan LGS’de ise işler tamamen değişti. Matematikte yayımlanan örnek soruların zorluk derecesinin üstüne çıkıldı. Birden fazla kazanımın birleşmesiyle oluşan sorular öğrencileri oldukça zorladı. Görüştüğümüz uzmanlar “LGS hepimiz için yeni bir deneyim oldu. Bütün soruları bilen çok az kişi olur. Ya da hiç olmayabilir” görüşünde... Bunun nedeni ise şöyle özetliyorlar: LGS’nin TEOG’dan farkının ölçme değil seçme olması. Sebep-sonuç ilişkisi kurmak gerekiyordu. Sene başında belirtilen ile sonrasında değişen sistem farklıydı ve adapte olunamadı. Kantarın topuzunu bir türlü ayarlayamadığımız için bu sonuç ortaya çıkıyor. Yaşanılan bu buhranları ortadan kaldırmak için toplumun bütün kesimlerini dâhil olacağı bir ortak aklı oluşturmamız gerekir.



PUAN YOKSA, ADRES VAR!

Bütün bu tabloyu bir kenara bırakıp öğrencileri şimdi de tercih süreci bekliyor. Sonuçlar 26 Haziran’da açıklanacak. Ardından MEB yerleştirme ve tercih kılavuzunu yayınlayacak. Adrese dayalı yerleştirme ve tercihlerle ilgili detaylar bu kılavuzda yer alacak. Sonuçların ilan edilmesi sonrası tercihler başlayacak. LGS’ye giren öğrenciler bakanlığın açıklayacağı takvime göre hem sınav puanına, hem de adrese dayalı olarak tercih listesi oluşturacak. Yerleştirmede okul başarı notu dikkate alınmayacak. İmtihan puanıyla öğrencilerin sadece yüzde 10’u liseye yerleştirilecek, yüzde 90’ı ise ikametleri ve okudukları okullara göre oluşturulan eğitim bölgelerindeki liseler arasından en az iki en çok beş tercihte bulunarak, bunlardan birine kaydedilecek. İsteyen tüm okul türlerinden tercihte bulunabilecek, isteyen beş tercihine de aynı okul türünü yazabilecek. MEB’in açıklamasına göre isteyen özel okullar kendi imtihanlarını yapabilecek, isteyenlerse MEB’in sınav puanını kullanabilecek. Özel liseler, devlet okullarından önce kayıt alacak ancak, bu takvim henüz net değil. Bunun ötesinde bir de öğrencilerin başka bir tercihi de mevcut: Güzel sanatlar ve spor liseleri. Başvurular 26 Haziran’da sona eriyor.