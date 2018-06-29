Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylardan T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, fotoğraflı geçici kimlik belgesi düzenlenenler, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak YKS'ye bu belgeleri ile girebilecek.

Öte yandan, 2018-YKS'ye girecek adaylardan, nüfus cüzdanı olmayanlar veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 30 Haziran Cumartesi 07.00 ile 17.00 ve 1 Temmuz Pazar 07.00 ile 15.30 saatlerinde, sınav yapılacak merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Açık tutulacak il veya ilçe nüfus müdürlükleri listesine "https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/GENEL/NufusMudurlukleri28062018.pdf" internet adresinden ulaşılabilecek. Müdürlüklere başvuran adaylara, geçici kimlik belgesi düzenlenecek.

Bu amaçla, nüfus müdürlüklerine gidecek adayların, 2018-YKS için sınava giriş belgelerinden herhangi birinin ve 2 biyometrik fotoğrafının yanlarında olması, işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacak.