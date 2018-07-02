Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KYK borcu siliniyor mu?, KYK borcu affa uğrayacak mı? KYK Öğrenim kredisi borcu yapılandırması olacak mı? KYK borcunun affa uğraması konusunda üniversite mezunları tarafından internette en çok aranan soruların başında yer alıyor. Üniversite öğrenim süresi boyunca alınan KYK öğrenim kredisi borcunun affa uğraması yönünde, üniversite mezunları tarafından yoğun bir talep söz konusu.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra öğrenimine üniversitede devam eden öğrenciler burs imkanlarından faydalanmak için çeşitli kurumlara başvuruda bulunuyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularını alıyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından bazı öğrenciler burs alırken bazı öğrenciler öğrenim kredisi alıyorlar.

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Hükümet, yeniden yapılandırmayla birlikte öğrenim kredisi borcu olan 300 bin öğrencinin yüzünü güldürecek bir karar aldı. Karar kapsamında öğrencilerin 3.9 milyar liralık kredi borcu yeniden yapılandırılacak. Öğrencilerden eylül ayından itibaren öğrenim kredisine bağlı herhangi bir gecikme faizi alınmayacak.

Açıklamalarda bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, "Üniversite eğitimi süresince öğrenim kredisi almış ancak mezuniyetinden 2 yıl sonra ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencilere gecikme zammı uygulanıyordu. Eylül ayından itibaren artık öğrencilerden gecikme zammı alınmayacak. Önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapacak öğrenciler için yeni ödeme takvimi hazırlanacak" diye konuştu. Öğrenciyi mağdur etmemek için her şeyin yapıldığını söyleyen Sinan Aksu, "Son düzenlemeyle beraber öğrencinin ödeyemediği taksitlerden sonra oluşan faiz ortadan kaldırıldı. İlk ana borcu gibi işlem görecek" dedi.

BAŞVURU MALİYE'YE

Öğrenim kredisi borcunu gecikme faizi silinmiş olarak ödeyecek öğrencilerin yeni dönemde Maliye Bakanlığı'na başvuru yapmaları gerekiyor. Bakanlığa müracaatla birlikte öğrencilere yeni ödeme takvimleri faizler silinmiş halde sunulacak. Kredi borçlarının yapılandırmasından yaklaşık 1 milyon 37 bin öğrenci yararlanacak. Öğrencilerin 3.9 milyar liralık kredi borcunu yapılandırması sağlanacak.