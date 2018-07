Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sona doğru gelindi... Gözler 31 Temmuz’da açıklanacak sonuçlarda. Öğrencilerin bu süreçte kafası karışık ve ne istediğini bilmiyor. Binlerce aday “Üniversite olsun da neresi olursa olsun” görüşünde... Bunun üstüne bir de aile baskısı eklenince öğrenciler bambaşka mesleklere yöneliyor. Ama halen şansınız var. Sizin gibi aynı sıralardan geçip benzer hataları yapan gençleri bulduk. Kimi mühendislik okuyup web yazılımı yapıyor. Kimi işletme okuyup müzisyenlik yapıyor... O arkadaşların size anlatacakları var:



Demet Günal: Makine mühendisliği okudum. Şu an özel bir kreşte yöneticiyim. İlerisini düşünmedim. Okuduğum bölümün zorluklarını o an araştırmadım. Kadın bir makine mühendisi olmanın zorluklarını irdelemedim. Beş yılım öylece gitti. Hemen üniversiteye yerleşeyim hevesiyle seçim yaptım. Bir daha şansım olsaydı gerekirse iki yıl beklerdim ve zamanımı iyi değerlendirirdim.



Volkan Doğan: İşletme okudum. Fakat şu an Balıkesir’de sahne alıp solistlik yapıyorum. Mesleğim hayatım için uygun değildi. Sabit bir şekilde bir ofis ortamı asla düşünmedim. Sahnede kendimi daha özgür hissediyorum. Üniversiteyi ailem ve yakın çevrem istedi diye okudum. Bütün üniversite öğrenci adaylarına tek söyleyeceğim şey: Sizi kısıtlamayacak ve mutlu edebilecek bölümler okuyun.



Serkan Aktaşöz: TV ve Sinema bölümü mezunuyum. Şu an özel bir emeklilik şirketinde birikim ve güvence uzmanlığı yapıyorum. Aile baskısı kesinlikle etkili oluyor ve bir yaştan sonra maddi olarak bir beklenti içine giriyorlar. Bütün bunları karşılamak için ise kurtuluşu üniversitede buluyorsun. Ama mesleği es geçiyorsun. Sadece üniversite okumak için herhangi bir bölüm kesinlikle okumayın.



Elif Demir: Tıbbi Laboratuvar bölümünden mezun oldum, ama hep bir resim öğretmeni olmak istedim. Ailem bunu hobi olarak gördü ve işsiz kalırsın dediler. Çok farklı hayalim olsa da bambaşka alanlara yöneldim. Oysa bir öğretmen olup hep şunu söylemek isterdim ‘Aydınlık gençlerin beyinlerini rengarenk fırçalarla süslüyorum. Ve her gittiğimde okulda renkli bir bahçem var’ diye... Ama maalesef sonuç ortada. Net olun ve kararınızdan asla vazgeçmeyin.



Safter Ergül: Mesleğin ve üniversitenin ‘havası’na kapıldım. Gazetecilik okudum... Fakat özel bir şirkette danışmanlık yapıyorum. İlerisi ne olur hiç düşünmedim. Daima ‘Bir üniversiteye gideyim, su akar yolunu bulur’ dedim. Dört yıl hayatımı boş yere dondurdum. O süreçte çok farklı bir gelecek hazırlayabilirdim. Tercih yapacak gençler elinizde bir fırsat var aynı hataları yapmayın. ‘Ben üniversiteye gideyim de ne olursa olsun’ derseniz sonunuz benim gibi olur. Aynı su iki kere akmasın...

Bunun gibi binlerce örnek var. Tembellik yapmayın ne istediğinizi bilin. Geri dönüşü çok zor oluyor.

Bir yıl daha beklemek kayıp değil yatırımdır

Aile Danışmanı Zehra Binici Tekin: İstediği puanı elde edemeyen gençlerin bir yıl daha kaybetmemek için var olan puanla başka bir alanı seçmemeli. Ben bu duruma bir yıllık kayıp gözüyle bakmıyorum, bu geleceğe yatırımdır.

FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRİN

İstediğiniz bölümde çalıştığınız an bir şekilde para gelir zaten... Yaptığınız yanlış eninde sonunda karşınıza çıkacak. Canınızı yaktığında pişman olmayın. Bir fırsatınız var iyi değerlendirin.

Baskı yapılmamalı, saygı gösterilmeli

Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş: Yapılan hatalı tercihler mutsuz bir üniversite ve meslek yaşamına neden olabiliyor. Öncelikli olarak adayın kendini tanıması gerekiyor. Bu süreçte aileye de önemli görevler düşüyor. Bir gencin hayatı ile ilgili önemli kararların alındığı bir dönemde aile sadece prestij ve maddiyat başlıkları altında herkes tarafından kabul göreceğini düşündükleri meslekleri seçmesi için gence baskı yapmamalı. Burada ailenin görevi çocuğuna yol göstermek, birlikte araştırmak ve değerlendirmek. Bu uzun kariyer yolculuğunda elbette ki değişimler, dönüşümler olacak. Önemli olan yolculuğun başında en çok istediğiniz, gerçekten mutlu olacağınız bölümlerden oluşan bir tercih listesi oluşturmanız.