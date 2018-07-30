Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB 2018 LGS yerleştirme sonuçları sorgulamak ve öğrenmek için haberimize bakabilirsiniz. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak içerisinde beklediği MEB 2018 LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. LGS tercih sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak eden veli ve öğrenciler, e-Okul'a girerek LGS yerleştirme sonuçlarını merak ediyordu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 30 Temmuz olarak belirlenen 2018 LGS tercih sonuçları için sınava giren adaylar e-Okul LGS tercih sonuçlarını öğrenmek için internetten sorguluyor. Hem e-Okul öğrenci girişi hem de e-Okul veli girişi yapılarak e-Okul LGS 2018 yerleştirme sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Bugün öğrenciler ve velileri büyük heyecan kaplamıştı. Lise eğtimlerinde iyi bir okula gitmek için sınava giren adaylar 2018 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyordu. LGS yerleştirme sonuçları nihayet bugün açıklandı.İşte 2018 LGS yerleştirme sonuçları ile ilgili merak ettikleriniz...

2018 LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2018 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2018 LGS yerleştirme sonuçları e-Okul sorgu ekranından yayınlanacak. MEB'in işaret ettiği tarih 30 Temmuz'du. Tercih işlemlerine bakılarak saat 10:00 ile 14:00 arası 2018 LGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. Sonuçlar MEB'in internet sayfasından duyuruldu.

2018 LGS soru ve cevapları

2 Haziran 2018 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Ait Soru ve Cevap Anahtarları, ÖDGSM’nin resmî sitesinde yayınlanmıştı. LGS sayısal bölüm kitapçığı ile LGS sözel bölüm kitapçığı ‘A’ türünden verildiği biliniyor.

2018'de okullar ne zaman, hangi ay açılıyor?

MEB tarafından tercih, yerleştirme ve nakil işlemleri, 16 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Okullar da 18 Eylül 2018 tarihinde başlayacak.