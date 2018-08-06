Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden,  "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nun güncellendiği  duyuruldu.

Duyuruda, YÖK tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp,  öğretmenlik  programlarının başarı sıralarının genişletildiği hatırlatılarak,  "2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nun bu doğrultuda  güncellendiği belirtildi.

YÖK tarafından alınan kararla, hukuk programlarının başarı sırası  sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su  ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği  programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en  düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp  programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve  psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde  değiştirilmişti.
 