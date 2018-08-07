Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla her yıl yurt dışına öğrenci gönderilir. Bu yılki yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme (YLYS) başvuruları dün başladı. 76 ülkeye gönderilecek bin 224 adayın programa başvurması için ilk şart 70 ve üstü ALES puanının olması.



12 AY DİL EĞİTİMİ İMKÂNI

YLYS başvuru kriterlerinden en önemli şartlardan biri de yaş sınırlaması. Ancak 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adaylar programa başvurabilecek. Ayrıca eğitimin büyük bir bölümünü oluşturan yabancı dil puanı olmayanlar için ise; yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler istemeleri halinde ve bakanlığın uygun gördüğü takvim çerçevesinde, yurt içinde 12 aya kadar yabancı dil öğrenimi görebilecekler. Yurt dışında yüksek lisans ya da doktora yapan öğrenciler Türkiye’ye döndüklerinde kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Buna göre öğrencilerin, yurt dışında resmî burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim gördüğü sürenin iki katı kadar mecburi hizmet vermesi gerekiyor.



SAYI 3 BİN 739’A ULAŞTI

Yurt dışına gönderilecek öğrenciler 45 farklı üniversite ve 17 farklı kamu kurumu adına yurt dışında öğrenim görecek. Geçen yıllarda adına öğrenci gönderilen kurumlarla beraber, bu yıl ilk defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü adına yurt dışına öğrenci gönderilecek. 1929 yılında yürürlüğe giren kanun kapsamında bugüne kadar bu burslardan yaklaşık 19 bin öğrenci yararlandı. Son başvuru tarihi 17 Ağustos olan YLYS için başvuru ücreti 30 TL.

Gidilen ülkeler

ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Avustralya, Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İspanya, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Ürdün, Güney Afrika, İzlanda, Yeni Zelanda, Portekiz, İsveç, İskoçya, Galler, İsviçre, Singapur, Güney Kore, Çin, Japonya, Rusya, Portekiz, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, İran, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Cezayir, Fas, Tunus, Pakistan, Mısır, Nijerya, Kenya, Sudan, Endonezya, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika, Malezya, Bahreyn, Gürcistan, Moğolistan, Kazakistan, Lüksemburg, Malta, Polonya, Peru, Venezuela ve Ukrayna yer alıyor.