Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 - 2017 2 ve 4 yıllık sağlık bölümü başarı sıralaması ile sağlık yönetimi bölümü devlet ve özel üniversite taban puanlarına buradan ulaşacaksınız. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde 7-14 Ağustos tarihleri aradı YKS tercihleri başlamış bulunuyor. Bu süreler zarfında üniversite adayları 2 ve 4 yıllık sağlık bölümü devlet ve özel üniversite başarı sıralaması, taban puanları gibi detayları ilgi ile arıyor. Aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre üniversitelerin lisans veya önlisans sağlık bölümünü tercih edecek adaylar, devlet ve özel üniversitelerin sağlık bölümlerini, başarı sıralamasını, 2018-2017 taban puanlarını merak ediyor.

Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 4 + 0

3 + 0

4 + 0

0 + 0 4

3

4

0 77.367

81.600

85.200

— 354,60521

371,34130

335,40215

—

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 5 + 0

5 + 0

4 + 0

3 + 0 5

5

4

3 90.513

71.000

63.400

33.500 344,44719

380,01607

352,63150

395,35421

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 5 + 0

7 + 0

6 + 0

6 + 0 5

7

6

6 100.040

96.600

67.200

62.200 337,81912

360,14684

349,33006

359,60396

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(İngilizce)(Tam Burslu) EA

(2017:YGS-6) 6 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 6

0

0

0 193.792

—

—

— 333,44473

—

—

—

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İngilizce)(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 5 + 0

2 + 0

2 + 0

0 + 0 5

2

2

0 119.269

53.300

64.400

— 325,43044

396,44269

351,79821

—

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İngilizce)(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 7 + 0

6 + 0

0 + 0

0 + 0 7

6

0

0 120.514

83.500

—

— 324,67453

369,75250

—

—

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 10 + 0

9 + 0

8 + 0

7 + 0 10

9

8

7 122.381

106.000

73.100

50.900 323,54999

354,22897

344,53607

371,87428

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(Tam Burslu) EA

(2017:YGS-6) 2 + 0

5 + 0

5 + 0

0 + 0 2

5

5

0 227.558

231.000

240.000

— 322,44551

356,24376

306,40785

—

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA

(2017:YGS-6) 50 + 2

50 + 2

50 + 2

0 + 0 52

52

52

0 261.714

229.000

251.000

— 312,99076

356,85387

303,53104

—

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(Tam Burslu) EA

(2017:YGS-6) 8 + 0

7 + 0

6 + 0

0 + 0 8

7

6

0 265.309

211.000

172.000

— 312,07125

362,58853

328,70166

—

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

70 + 2

60 + 2

60 + 2 72

72

62

62 143.169

118.000

92.000

70.800 311,96088

346,91978

330,63444

351,28703

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 80 + 2

0 + 0

0 + 0

0 + 0 82

0

0

0 146.579

—

—

— 310,15648

—

—

—

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 80 + 2

80 + 2

75 + 2

75 + 2 82

82

77

77 146.775

134.000

102.000

77.600 310,05914

338,32619

324,01575

345,34625

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 4 + 0

4 + 0

4 + 0

0 + 0 4

4

4

0 148.073

145.000

112.000

— 309,36468

332,45056

317,97116

—

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 4 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 4

0

0

0 151.891

—

—

— 307,48562

—

—

—

TOROS ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(Tam Burslu) EA

(2017:YGS-6) 4 + 0

4 + 0

8 + 0

0 + 0 4

4

8

0 284.465

279.000

322.000

— 307,35228

342,29903

287,58919

—

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(Tam Burslu) EA

(2017:YGS-6) 7 + 0

6 + 0

0 + 0

0 + 0 7

6

0

0 290.843

271.000

—

— 305,86717

344,59890

—

—

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 6 + 0

6 + 0

6 + 0

5 + 0 6

6

6

5 155.278

140.000

106.000

81.200 305,79677

335,08007

321,89587

342,41446

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 80 + 2

80 + 2

70 + 2

0 + 0 82

82

72

0 155.334

146.000

116.000

— 305,76821

331,96654

315,79662

—

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 4 + 0

4 + 0

6 + 0

6 + 0 4

4

6

6 161.055

139.000

128.000

105.000 303,02655

335,68434

309,58509

324,58273

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 100 + 3

100 + 3

100 + 3

0 + 0 103

103

103

0 163.750

158.000

131.000

— 301,74899

326,60561

307,80437

—

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(Tam Burslu) EA

(2017:YGS-6) 5 + 0

5 + 0

5 + 0

6 + 0 5

5

5

6 309.535

293.000

192.000

170.000 301,71321

338,66010

321,17391

344,03320

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 60 + 2

60 + 2

0 + 0

0 + 0 62

62

0

0 164.409

157.000

—

— 301,43065

327,01424

—

—

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 8 + 0

7 + 0

7 + 0

0 + 0 8

7

7

0 165.722

151.000

115.000

— 300,81782

329,68541

316,70696

—

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 50 + 2

50 + 2

0 + 0

0 + 0 52

52

0

0 168.835

171.000

—

— 299,37769

320,69391

—

—

OKAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 4 + 0

4 + 0

0 + 0

0 + 0 4

4

0

0 169.919

173.000

—

— 298,88837

319,92518

—

—

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 5 + 0

5 + 0

0 + 0

0 + 0 5

5

0

0 170.227

151.000

—

— 298,75263

329,90569

—

—

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 4 + 0

4 + 0

3 + 0

0 + 0 4

4

3

0 170.885

110.000

93.700

— 298,45481

351,77852

329,49982

—

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 50 + 2

50 + 2

0 + 0

0 + 0 52

52

0

0 173.777

177.000

—

— 297,14708

318,30119

—

—

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 5 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 5

0

0

0 175.498

—

—

— 296,39475

—

—

—

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 60 + 2

60 + 2

60 + 2

60 + 2 62

62

62

62 177.303

169.000

137.000

103.000 295,57293

321,99970

305,05098

326,11149

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 50 + 2

50 + 2

40 + 1

0 + 0 52

52

41

0 182.168

173.000

142.000

— 293,45029

319,98108

302,71446

—

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

70 + 2

70 + 2

65 + 2 72

72

72

67 182.584

169.000

128.000

92.700 293,28334

321,69263

309,65492

333,39323

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 6 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 6

0

0

0 182.615

—

—

— 293,27194

—

—

—

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 4 + 0

7 + 0

7 + 0

6 + 0 4

7

7

6 184.287

172.000

131.000

115.000 292,59832

320,65830

308,25301

318,28580

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(Tam Burslu) EA

(2017:YGS-6) 8 + 0

7 + 0

6 + 0

6 + 0 8

7

6

6 356.620

307.000

243.000

197.000 292,33124

335,18226

305,66414

333,81059

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 50 + 2

50 + 2

40 + 1

0 + 0 52

52

41

0 185.296

172.000

151.000

— 292,17149

320,51846

298,91235

—

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 50 + 2

50 + 2

40 + 1

40 + 1 52

52

41

41 190.432

182.000

144.000

106.000 290,05207

316,49123

301,99508

324,19696

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 60 + 2

0 + 0

0 + 0

0 + 0 62

0

0

0 192.615

—

—

— 289,13999

—

—

—

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 4 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 4

0

0

0 197.682

—

—

— 287,10791

—

—

—

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

60 + 2

60 + 2

55 + 2 72

62

62

57 198.029

181.000

156.000

115.000 286,97656

316,68833

296,64547

318,07932

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 65 + 2

65 + 2

65 + 2

60 + 2 67

67

67

62 199.473

199.000

154.000

116.000 286,42585

309,91964

297,25640

317,39053

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Afyon Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA

(2017:YGS-6) 65 + 2

65 + 2

65 + 2

0 + 0 67

67

67

0 406.813

311.000

301.000

— 283,77647

334,18196

291,80355

—

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

Uygulamalı Bilimler Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 5 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 5

0

0

0 209.240

—

—

— 282,66191

—

—

—

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 60 + 2

60 + 2

55 + 2

55 + 2 62

62

57

57 213.174

208.000

164.000

129.000 281,17336

306,89132

293,17040

310,27661

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 6 + 0

6 + 0

0 + 0

0 + 0 6

6

0

0 213.810

229.000

—

— 280,92101

299,99385

—

—

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

70 + 2

60 + 2

0 + 0 72

72

62

0 215.813

218.000

164.000

— 280,18880

303,54894

293,43977

—

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

70 + 2

60 + 2

50 + 2 72

72

62

52 217.292

225.000

149.000

122.000 279,62879

301,23031

299,69305

314,31012

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 60 + 2

60 + 2

55 + 2

55 + 2 62

62

57

57 222.250

228.000

158.000

134.000 277,86835

300,32034

295,71750

307,22307

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

70 + 2

50 + 2

50 + 2 72

72

52

52 228.557

238.000

156.000

142.000 275,67330

296,84292

296,41592

302,97331

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA

(2017:YGS-6) 60 + 2

0 + 0

0 + 0

0 + 0 62

0

0

0 463.460

—

—

— 275,50424

—

—

—

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

70 + 2

70 + 2

65 + 2 72

72

72

67 230.203

226.000

171.000

142.000 275,09594

300,72313

290,73081

303,12407

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

70 + 2

60 + 2

50 + 2 72

72

62

52 236.081

220.000

171.000

135.000 273,09177

302,72635

290,41057

306,91076

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%50 Burslu) EA

(2017:TM-1) 15 + 0

7 + 0

6 + 0

6 + 0 15

7

6

6 241.022

237.000

132.000

92.400 271,45104

297,27870

307,76380

333,65622

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA

(2017:YGS-6) 60 + 2

60 + 2

60 + 2

0 + 0 62

62

62

0 502.323

393.000

357.000

— 270,39353

315,95583

281,28869

—

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 50 + 2

0 + 0

0 + 0

0 + 0 52

0

0

0 248.295

—

—

— 269,04383

—

—

—

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 65 + 2

65 + 2

65 + 2

60 + 2 67

67

67

62 250.237

245.000

184.000

165.000 268,42470

294,96507

285,48448

292,04458

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Afyon Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:YGS-6) 65 + 2

65 + 2

65 + 2

0 + 0 67

67

67

0 528.877

414.000

373.000

— 267,10753

312,05256

278,43369

—

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Erbaa Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA

(2017:YGS-6) 60 + 2

60 + 2

50 + 2

0 + 0 62

62

52

0 532.301

375.000

348.000

— 266,69245

319,72489

282,71270

—

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 60 + 2

60 + 2

0 + 0

0 + 0 62

62

0

0 257.078

258.000

—

— 266,25436

291,05268

—

—

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA

(2017:YGS-6) 60 + 2

60 + 2

50 + 2

0 + 0 62

62

52

0 546.965

480.000

406.000

— 264,97907

300,66590

273,34165

—

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA

(2017:YGS-6) 50 + 2

50 + 2

0 + 0

0 + 0 52

52

0

0 556.779

582.000

—

— 263,85449

285,95212

—

—

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%75 Burslu) EA

(2017:TM-1) 20 + 0

20 + 0

0 + 0

0 + 0 20

20

0

0 266.737

255.000

—

— 263,34002

291,94068

—

—

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

70 + 2

60 + 2

50 + 2 72

72

62

52 268.973

289.000

176.000

161.000 262,66879

282,52698

288,51269

294,15418

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

70 + 2

60 + 2

0 + 0 72

72

62

0 271.340

273.000

198.000

— 262,00010

286,87889

280,66337

—

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 75 + 2

75 + 2

0 + 0

0 + 0 77

77

0

0 272.947

259.000

—

— 261,54064

290,78651

—

—

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%75 Burslu) EA

(2017:TM-1) 38 + 0

33 + 0

33 + 0

0 + 0 38

33

33

0 276.543

235.000

244.000

— 260,50086

297,77570

266,74630

—

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 60 + 2

60 + 2

0 + 0

0 + 0 62

62

0

0 281.105

285.000

—

— 259,20015

283,51665

—

—

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%75 Burslu) EA

(2017:TM-1) 20 + 0

18 + 0

34 + 0

0 + 0 20

18

34

0 281.337

238.000

275.000

— 259,12638

297,05805

258,66462

—

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA

(2017:TM-1) 30 + 1

0 + 0

0 + 0

0 + 0 31

0

0

0 285.849

—

—

— 257,84637

—

—

—

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 60 + 2

60 + 2

55 + 2

55 + 2 62

62

57

57 288.237

297.000

191.000

173.000 257,18094

280,45769

283,14592

288,83737

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%50 Burslu) EA

(2017:TM-1) 15 + 0

15 + 0

14 + 0

0 + 0 15

15

14

0 288.943

301.000

284.000

— 256,97710

279,55091

256,35942

—

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 70 + 2

70 + 2

60 + 2

50 + 2 72

72

62

52 296.044

307.000

198.000

184.000 255,00804

277,96974

280,67300

284,10758

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 50 + 2

0 + 0

0 + 0

0 + 0 52

0

0

0 296.808

—

—

— 254,78597

—

—

—

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:YGS-6) 60 + 2

60 + 2

60 + 2

0 + 0 62

62

62

0 653.164

474.000

465.000

— 253,67343

301,51889

265,18226

—

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(%75 Burslu) EA

(2017:YGS-6) 11 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 11

0

0

0 679.276

—

—

— 251,15411

—

—

—

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yüksekokulu(KKTC) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(Tam Burslu) EA

(2017:YGS-6) 8 + 0

5 + 0

4 + 0

4 + 0 8

5

4

4 691.799

702.000

458.000

360.000 249,97210

271,89297

266,13974

292,93297

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 60 + 2

60 + 2

0 + 0

0 + 0 62

62

0

0 323.136

348.000

—

— 247,77557

268,33759

—

—

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 75 + 2

75 + 2

0 + 0

0 + 0 77

77

0

0 323.197

322.000

—

— 247,75877

274,23836

—

—

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 4 + 0

5 + 0

3 + 0

0 + 0 4

5

3

0 340.519

325.000

330.000

— 243,46722

273,65496

246,03698

—

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İkinci Öğretim) EA

(2017:TM-1) 30 + 1

0 + 0

0 + 0

0 + 0 31

0

0

0 342.203

—

—

— 243,04819

—

—

—

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%50 Burslu) EA

(2017:TM-1) 90 + 0

72 + 0

36 + 0

16 + 0 90

72

36

16 347.492

304.000

216.000

135.000 241,75483

278,56525

274,80159

306,63930

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(KKTC) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(Tam Burslu) EA

(2017:YGS-6) 4 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 4

0

0

0 864.806

—

—

— 235,15591

—

—

—

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İngilizce)(%50 Burslu) EA

(2017:TM-1) 63 + 0

48 + 0

0 + 0

0 + 0 63

48

0

0 376.710

411.000

—

— 234,91723

255,03441

—

—

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İngilizce)(%50 Burslu) EA

(2017:TM-1) 10 + 0

5 + 0

0 + 0

0 + 0 10

5

0

0 376.770

233.000

—

— 234,90551

298,41747

—

—

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(Tam Burslu) EA

(2017:TM-1) 2 + 0

3 + 0

3 + 0

4 + 0 2

3

3

3 233.326

439.000

196.000

Dolmadı 233.326

439.000

196.000

Dolmadı

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%25 Burslu) EA

(2017:TM-1) 5 + 0

7 + 0

6 + 0

6 + 0 5

3

6

6 383.476

Dolmadı

233.000

146.000 233,35203

Dolmadı

269,86561

301,16056

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%50 Burslu) EA

(2017:TM-1) 16 + 0

16 + 0

16 + 0

0 + 0 16

16

16

0 387.857

391.000

321.000

— 232,34150

259,15437

247,95101

—

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%75 Burslu) EA

(2017:TM-1) 38 + 0

63 + 0

63 + 0

54 + 0 38

63

63

54 388.998

468.000

426.000

401.000 232,08011

244,07326

226,81158

225,30062

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(%75 Burslu) EA

(2017:YGS-6) 22 + 0

26 + 0

30 + 0

0 + 0 22

26

30

0 919.150

562.000

603.000

— 230,93438

288,63926

249,82121

—

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yüksekokulu(KKTC) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)

(Tam Burslu) EA

(2017:YGS-6) 4 + 0

0 + 0

0 + 0

0 + 0 4

0

0

0 932.605

—

—

— 229,91750

—

—

—

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%50 Burslu) EA

(2017:TM-1) 5 + 0

5 + 0

0 + 0

0 + 0 5

5

0

0 408.045

304.000

—

— 227,53133

278,58860

—

—

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(%50 Burslu) EA

(2017:TM-1) 45 + 0

45 + 0

36 + 0

22 + 0 45

45

36

22 420.957