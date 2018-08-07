2018 - 2017 2 ve 4 yıllık sağlık bölümü başarı sıralaması ile sağlık yönetimi bölümü devlet ve özel üniversite taban puanlarına buradan ulaşacaksınız. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde 7-14 Ağustos tarihleri aradı YKS tercihleri başlamış bulunuyor. Bu süreler zarfında üniversite adayları 2 ve 4 yıllık sağlık bölümü devlet ve özel üniversite başarı sıralaması, taban puanları gibi detayları ilgi ile arıyor. Aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre üniversitelerin lisans veya önlisans sağlık bölümünü tercih edecek adaylar, devlet ve özel üniversitelerin sağlık bölümlerini, başarı sıralamasını, 2018-2017 taban puanlarını merak ediyor.
Üniversite Adı/Fakülte Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan*
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 4 + 0
3 + 0
4 + 0
0 + 0 4
3
4
0 77.367
81.600
85.200
— 354,60521
371,34130
335,40215
—
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 5 + 0
5 + 0
4 + 0
3 + 0 5
5
4
3 90.513
71.000
63.400
33.500 344,44719
380,01607
352,63150
395,35421
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 5 + 0
7 + 0
6 + 0
6 + 0 5
7
6
6 100.040
96.600
67.200
62.200 337,81912
360,14684
349,33006
359,60396
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(İngilizce)(Tam Burslu) EA
(2017:YGS-6) 6 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0 6
0
0
0 193.792
—
—
— 333,44473
—
—
—
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 5 + 0
2 + 0
2 + 0
0 + 0 5
2
2
0 119.269
53.300
64.400
— 325,43044
396,44269
351,79821
—
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 7 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0 7
6
0
0 120.514
83.500
—
— 324,67453
369,75250
—
—
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 10 + 0
9 + 0
8 + 0
7 + 0 10
9
8
7 122.381
106.000
73.100
50.900 323,54999
354,22897
344,53607
371,87428
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(Tam Burslu) EA
(2017:YGS-6) 2 + 0
5 + 0
5 + 0
0 + 0 2
5
5
0 227.558
231.000
240.000
— 322,44551
356,24376
306,40785
—
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İçel Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6) 50 + 2
50 + 2
50 + 2
0 + 0 52
52
52
0 261.714
229.000
251.000
— 312,99076
356,85387
303,53104
—
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(Tam Burslu) EA
(2017:YGS-6) 8 + 0
7 + 0
6 + 0
0 + 0 8
7
6
0 265.309
211.000
172.000
— 312,07125
362,58853
328,70166
—
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
70 + 2
60 + 2
60 + 2 72
72
62
62 143.169
118.000
92.000
70.800 311,96088
346,91978
330,63444
351,28703
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 80 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0 82
0
0
0 146.579
—
—
— 310,15648
—
—
—
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 80 + 2
80 + 2
75 + 2
75 + 2 82
82
77
77 146.775
134.000
102.000
77.600 310,05914
338,32619
324,01575
345,34625
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 4 + 0
4 + 0
4 + 0
0 + 0 4
4
4
0 148.073
145.000
112.000
— 309,36468
332,45056
317,97116
—
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 4 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0 4
0
0
0 151.891
—
—
— 307,48562
—
—
—
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(Tam Burslu) EA
(2017:YGS-6) 4 + 0
4 + 0
8 + 0
0 + 0 4
4
8
0 284.465
279.000
322.000
— 307,35228
342,29903
287,58919
—
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(Tam Burslu) EA
(2017:YGS-6) 7 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0 7
6
0
0 290.843
271.000
—
— 305,86717
344,59890
—
—
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 6 + 0
6 + 0
6 + 0
5 + 0 6
6
6
5 155.278
140.000
106.000
81.200 305,79677
335,08007
321,89587
342,41446
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 80 + 2
80 + 2
70 + 2
0 + 0 82
82
72
0 155.334
146.000
116.000
— 305,76821
331,96654
315,79662
—
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 4 + 0
4 + 0
6 + 0
6 + 0 4
4
6
6 161.055
139.000
128.000
105.000 303,02655
335,68434
309,58509
324,58273
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 100 + 3
100 + 3
100 + 3
0 + 0 103
103
103
0 163.750
158.000
131.000
— 301,74899
326,60561
307,80437
—
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(Tam Burslu) EA
(2017:YGS-6) 5 + 0
5 + 0
5 + 0
6 + 0 5
5
5
6 309.535
293.000
192.000
170.000 301,71321
338,66010
321,17391
344,03320
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0 62
62
0
0 164.409
157.000
—
— 301,43065
327,01424
—
—
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 8 + 0
7 + 0
7 + 0
0 + 0 8
7
7
0 165.722
151.000
115.000
— 300,81782
329,68541
316,70696
—
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 50 + 2
50 + 2
0 + 0
0 + 0 52
52
0
0 168.835
171.000
—
— 299,37769
320,69391
—
—
OKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 4 + 0
4 + 0
0 + 0
0 + 0 4
4
0
0 169.919
173.000
—
— 298,88837
319,92518
—
—
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 5 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0 5
5
0
0 170.227
151.000
—
— 298,75263
329,90569
—
—
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 4 + 0
4 + 0
3 + 0
0 + 0 4
4
3
0 170.885
110.000
93.700
— 298,45481
351,77852
329,49982
—
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 50 + 2
50 + 2
0 + 0
0 + 0 52
52
0
0 173.777
177.000
—
— 297,14708
318,30119
—
—
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0 5
0
0
0 175.498
—
—
— 296,39475
—
—
—
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 60 + 2
60 + 2
60 + 2
60 + 2 62
62
62
62 177.303
169.000
137.000
103.000 295,57293
321,99970
305,05098
326,11149
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 50 + 2
50 + 2
40 + 1
0 + 0 52
52
41
0 182.168
173.000
142.000
— 293,45029
319,98108
302,71446
—
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
70 + 2
70 + 2
65 + 2 72
72
72
67 182.584
169.000
128.000
92.700 293,28334
321,69263
309,65492
333,39323
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 6 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0 6
0
0
0 182.615
—
—
— 293,27194
—
—
—
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 4 + 0
7 + 0
7 + 0
6 + 0 4
7
7
6 184.287
172.000
131.000
115.000 292,59832
320,65830
308,25301
318,28580
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(Tam Burslu) EA
(2017:YGS-6) 8 + 0
7 + 0
6 + 0
6 + 0 8
7
6
6 356.620
307.000
243.000
197.000 292,33124
335,18226
305,66414
333,81059
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 50 + 2
50 + 2
40 + 1
0 + 0 52
52
41
0 185.296
172.000
151.000
— 292,17149
320,51846
298,91235
—
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 50 + 2
50 + 2
40 + 1
40 + 1 52
52
41
41 190.432
182.000
144.000
106.000 290,05207
316,49123
301,99508
324,19696
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0 62
0
0
0 192.615
—
—
— 289,13999
—
—
—
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 4 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0 4
0
0
0 197.682
—
—
— 287,10791
—
—
—
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
60 + 2
60 + 2
55 + 2 72
62
62
57 198.029
181.000
156.000
115.000 286,97656
316,68833
296,64547
318,07932
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 65 + 2
65 + 2
65 + 2
60 + 2 67
67
67
62 199.473
199.000
154.000
116.000 286,42585
309,91964
297,25640
317,39053
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6) 65 + 2
65 + 2
65 + 2
0 + 0 67
67
67
0 406.813
311.000
301.000
— 283,77647
334,18196
291,80355
—
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 5 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0 5
0
0
0 209.240
—
—
— 282,66191
—
—
—
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2 62
62
57
57 213.174
208.000
164.000
129.000 281,17336
306,89132
293,17040
310,27661
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 6 + 0
6 + 0
0 + 0
0 + 0 6
6
0
0 213.810
229.000
—
— 280,92101
299,99385
—
—
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
70 + 2
60 + 2
0 + 0 72
72
62
0 215.813
218.000
164.000
— 280,18880
303,54894
293,43977
—
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
70 + 2
60 + 2
50 + 2 72
72
62
52 217.292
225.000
149.000
122.000 279,62879
301,23031
299,69305
314,31012
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2 62
62
57
57 222.250
228.000
158.000
134.000 277,86835
300,32034
295,71750
307,22307
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
70 + 2
50 + 2
50 + 2 72
72
52
52 228.557
238.000
156.000
142.000 275,67330
296,84292
296,41592
302,97331
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6) 60 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0 62
0
0
0 463.460
—
—
— 275,50424
—
—
—
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
70 + 2
70 + 2
65 + 2 72
72
72
67 230.203
226.000
171.000
142.000 275,09594
300,72313
290,73081
303,12407
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
70 + 2
60 + 2
50 + 2 72
72
62
52 236.081
220.000
171.000
135.000 273,09177
302,72635
290,41057
306,91076
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%50 Burslu) EA
(2017:TM-1) 15 + 0
7 + 0
6 + 0
6 + 0 15
7
6
6 241.022
237.000
132.000
92.400 271,45104
297,27870
307,76380
333,65622
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6) 60 + 2
60 + 2
60 + 2
0 + 0 62
62
62
0 502.323
393.000
357.000
— 270,39353
315,95583
281,28869
—
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 50 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0 52
0
0
0 248.295
—
—
— 269,04383
—
—
—
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 65 + 2
65 + 2
65 + 2
60 + 2 67
67
67
62 250.237
245.000
184.000
165.000 268,42470
294,96507
285,48448
292,04458
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Afyon Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:YGS-6) 65 + 2
65 + 2
65 + 2
0 + 0 67
67
67
0 528.877
414.000
373.000
— 267,10753
312,05256
278,43369
—
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Erbaa Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6) 60 + 2
60 + 2
50 + 2
0 + 0 62
62
52
0 532.301
375.000
348.000
— 266,69245
319,72489
282,71270
—
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0 62
62
0
0 257.078
258.000
—
— 266,25436
291,05268
—
—
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6) 60 + 2
60 + 2
50 + 2
0 + 0 62
62
52
0 546.965
480.000
406.000
— 264,97907
300,66590
273,34165
—
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) EA
(2017:YGS-6) 50 + 2
50 + 2
0 + 0
0 + 0 52
52
0
0 556.779
582.000
—
— 263,85449
285,95212
—
—
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%75 Burslu) EA
(2017:TM-1) 20 + 0
20 + 0
0 + 0
0 + 0 20
20
0
0 266.737
255.000
—
— 263,34002
291,94068
—
—
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
70 + 2
60 + 2
50 + 2 72
72
62
52 268.973
289.000
176.000
161.000 262,66879
282,52698
288,51269
294,15418
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
70 + 2
60 + 2
0 + 0 72
72
62
0 271.340
273.000
198.000
— 262,00010
286,87889
280,66337
—
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 75 + 2
75 + 2
0 + 0
0 + 0 77
77
0
0 272.947
259.000
—
— 261,54064
290,78651
—
—
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%75 Burslu) EA
(2017:TM-1) 38 + 0
33 + 0
33 + 0
0 + 0 38
33
33
0 276.543
235.000
244.000
— 260,50086
297,77570
266,74630
—
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0 62
62
0
0 281.105
285.000
—
— 259,20015
283,51665
—
—
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%75 Burslu) EA
(2017:TM-1) 20 + 0
18 + 0
34 + 0
0 + 0 20
18
34
0 281.337
238.000
275.000
— 259,12638
297,05805
258,66462
—
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte) EA
(2017:TM-1) 30 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0 31
0
0
0 285.849
—
—
— 257,84637
—
—
—
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 60 + 2
60 + 2
55 + 2
55 + 2 62
62
57
57 288.237
297.000
191.000
173.000 257,18094
280,45769
283,14592
288,83737
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%50 Burslu) EA
(2017:TM-1) 15 + 0
15 + 0
14 + 0
0 + 0 15
15
14
0 288.943
301.000
284.000
— 256,97710
279,55091
256,35942
—
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 70 + 2
70 + 2
60 + 2
50 + 2 72
72
62
52 296.044
307.000
198.000
184.000 255,00804
277,96974
280,67300
284,10758
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 50 + 2
0 + 0
0 + 0
0 + 0 52
0
0
0 296.808
—
—
— 254,78597
—
—
—
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:YGS-6) 60 + 2
60 + 2
60 + 2
0 + 0 62
62
62
0 653.164
474.000
465.000
— 253,67343
301,51889
265,18226
—
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(%75 Burslu) EA
(2017:YGS-6) 11 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0 11
0
0
0 679.276
—
—
— 251,15411
—
—
—
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu(KKTC) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(Tam Burslu) EA
(2017:YGS-6) 8 + 0
5 + 0
4 + 0
4 + 0 8
5
4
4 691.799
702.000
458.000
360.000 249,97210
271,89297
266,13974
292,93297
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 60 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0 62
62
0
0 323.136
348.000
—
— 247,77557
268,33759
—
—
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 75 + 2
75 + 2
0 + 0
0 + 0 77
77
0
0 323.197
322.000
—
— 247,75877
274,23836
—
—
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 4 + 0
5 + 0
3 + 0
0 + 0 4
5
3
0 340.519
325.000
330.000
— 243,46722
273,65496
246,03698
—
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İkinci Öğretim) EA
(2017:TM-1) 30 + 1
0 + 0
0 + 0
0 + 0 31
0
0
0 342.203
—
—
— 243,04819
—
—
—
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%50 Burslu) EA
(2017:TM-1) 90 + 0
72 + 0
36 + 0
16 + 0 90
72
36
16 347.492
304.000
216.000
135.000 241,75483
278,56525
274,80159
306,63930
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(KKTC) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(Tam Burslu) EA
(2017:YGS-6) 4 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0 4
0
0
0 864.806
—
—
— 235,15591
—
—
—
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu) EA
(2017:TM-1) 63 + 0
48 + 0
0 + 0
0 + 0 63
48
0
0 376.710
411.000
—
— 234,91723
255,03441
—
—
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(İngilizce)(%50 Burslu) EA
(2017:TM-1) 10 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0 10
5
0
0 376.770
233.000
—
— 234,90551
298,41747
—
—
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(KKTC) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(Tam Burslu) EA
(2017:TM-1) 2 + 0
3 + 0
3 + 0
4 + 0 2
3
3
3 233.326
439.000
196.000
Dolmadı 233.326
439.000
196.000
Dolmadı
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%25 Burslu) EA
(2017:TM-1) 5 + 0
7 + 0
6 + 0
6 + 0 5
3
6
6 383.476
Dolmadı
233.000
146.000 233,35203
Dolmadı
269,86561
301,16056
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%50 Burslu) EA
(2017:TM-1) 16 + 0
16 + 0
16 + 0
0 + 0 16
16
16
0 387.857
391.000
321.000
— 232,34150
259,15437
247,95101
—
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%75 Burslu) EA
(2017:TM-1) 38 + 0
63 + 0
63 + 0
54 + 0 38
63
63
54 388.998
468.000
426.000
401.000 232,08011
244,07326
226,81158
225,30062
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(%75 Burslu) EA
(2017:YGS-6) 22 + 0
26 + 0
30 + 0
0 + 0 22
26
30
0 919.150
562.000
603.000
— 230,93438
288,63926
249,82121
—
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Yüksekokulu(KKTC) Sağlık Yönetimi(Yüksekokul)
(Tam Burslu) EA
(2017:YGS-6) 4 + 0
0 + 0
0 + 0
0 + 0 4
0
0
0 932.605
—
—
— 229,91750
—
—
—
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%50 Burslu) EA
(2017:TM-1) 5 + 0
5 + 0
0 + 0
0 + 0 5
5
0
0 408.045
304.000
—
— 227,53133
278,58860
—
—
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi(Vakıf) Sağlık Yönetimi(Fakülte)
(%50 Burslu) EA
(2017:TM-1) 45 + 0
45 + 0
36 + 0
22 + 0 45
45
36
22 420.957