Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de artık yeni Aziz Sancarlara ihtiyaç duyulduğunu anlatan Selçuk, öğrencilerin Türkiye'nin hedeflerine hizmet etmesi gerektiğini anlattı. Selçuk şunları söyledi: Türkiye'nin eğitimini düzene sokarsak işimiz bitmeyecek. Bizim derdimiz kendi kendimizle yarışmak değil, derdimiz dünya ile yarışmak. Büyük güçlerle rekabet ederek bu durumu sürdürülebilir hâle getirmektir.

Açılışı yapılan okullarda eğitime başlayan öğrencileri sınıflarda ziyaret eden Bakan Ziya Selçuk'a sınıftaki bir öğrenci sürekli sistem değişikliği istemediklerini söyledi. Bunun üzerine açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı "Ani sistem değişikliği artık yok. Söz, ani frende yok, ani gaz da yok, tamam. Siz şimdi böyle liseye başladınız ya liseyi de böyle bitireceksiniz inşallah" karşılığını verdi.