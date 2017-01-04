Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kocaeli Müdürü Ulvi Yılmaz, bu yıl kentte özel sektördeki 17 bin iş yerini gezdiklerini, yıl sonu itibarıyla işe yerleştirmelerin 29 bini bulacağını, toplum yararına program ile iş başı eğitim programı eklendiğinde sayının 35 bine yükseleceğini ifade etti. Yılmaz, “Aralık sonu itibariyle Kocaeli’de 70 bin açık iş, yaklaşık 52 bin de işsiz var. Yani açık iş sayımız işsiz sayımızdan 20 bin fazla. Bunların çoğu acil. Sadece yüzde 20’si nitelik gerektiriyor” diye konuştu.

ÜCRETLER DÜŞÜK

İş arayanların en fazla yüzde 10’undan dönüş aldıklarını söyleyen Yılmaz “Diğer illerde açık iş yok. 1 işe 100 kişi başvuruyor. Kocaeli’de öyle değil. İş beğenmeme sıkıntısı var. 50 lira fazlasını arayan var, daimî işi bırakıp belli firmalara girmek isteyenler var. Bununla ilgili çok emek harcıyoruz. İşçiye iş, işverene işçi beğendirme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. İşsizlerin yüzde 90’ı kamuyu bekliyor. Kalanı da büyük firmalara girmeye çalışıyor” dedi. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da “Kapasite artışı sebebiyle 100 işçi için İŞKUR’a başvurduk. 6 bin işsize duyuru yapıldı, 42 kişi cevap verdi. Ücret asgari ücretin üzerindeydi. Ara elemanda da büyük sıkıntımız var” dedi.