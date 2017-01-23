Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova merkezli Rus yatırım bankası VTB Capital, Türk bankaları için stres testi uyguladı ve 4 ayrı ölçüm yapılan stres testinde yer alan senaryolarla dolar kurunun 4,20 TL, 4,50 TL ve 5 TL olduğu finansal koşulları simüle etti.

VTB Capital'in stres testi raporuna göre, dolar 5 TL olduğunda, yani 'Dramatik Ekonomik Çalkantı' senaryosu gerçekleştiğinde GSYH'de yüzde 8-10 daralma, risk maliyetinde 600 baz puan, TL faizlerde 700 baz puan ve FX faizlerde 350 baz puan artış görülüyor.

VTB Capital bu senaryoda Türk bankaların sermaye yeterliliği oranının yüze 7,7'ye düşeceğini ve toplamda 20 milyar dolardan fazla sermaye artırımına ihtiyaç duyacağını belirtiyor.

'DOLAR 5 TL OLSA BİLE DEĞERLEME TAMPONU KORUNUYOR'

Raporun hazırlandığı 20 Ocak tarihi itibariyle Türk bankaların fiyat/defter değeri rasyosu 0,78x seviyesinde.

VTB Capital'e göre doların 5 TL olduğu senaryoda dahi bu rasyonun zımni hesapta en fazla 1,03x'e çıkarak teorik de olsa değerleme tamponunu koruması bekleniyor. Bankaların defter değerinin yüzde 24,9'unu kaybedecekleri de ifade ediliyor.

STRES TESTİNDE 4 ÖLÇÜM

VTB Capital'in stres testine dayanak aldığı 4 ölçüm şu şekilde:

1) Sorunlu kredilerde artış

2) Değerlemelerde kullanılan faiz oranlarında artış

3) Spread karşılaştırmada daha yüksek faiz

4) Sermaye rasyolarında daha yüksek Dolar/TL

Rus yatırım bankasının testteki diğer iki senaryosu ise şöyle:

'MAJOR EKONOMİK ÇALKANTI'

VTB Capital, dolar/TL kurunu 4,50 aldığı 'Major Ekonomik Çalkantı' senaryosunda diğer değişkenleri şu şekilde sıralıyor:

GSYH'de yüzde 5-6 daralma. Risk maliyetinde 400 baz puan artış. TL fazilerde 500 baz puan, FX faizlerde 250 baz puan artış. VTB, "Bu senaryoda Türk bankaların sermaye yeterliliği oranı yüzde 9,7'ye düşecek ve BDDK tarafından Tier 1'i tutturmak için sermaye artırımı istenecek" deniliyor.

Defter değerinin yüzde 12,6'sının kaybı ve zımni fiyat/defter değeri rasyosunun 0,89x'e çıkması tahmin ediliyor.

"HAFİF EKONOMİK ÇALKANTI"

VTB Capital, stres testi raporunda dolar/TL'nin 4,20 TL alındığı senaryoya 'Hafif Ekonomik Çalkantı' ismini veriyor. Bu senaryoda major bankaların çoğu için herhangi bir problem öngörülmüyor. Sermaye yeterliliği oranının yüzde 11,6'ya düşmesi öngörülüyor, bunun da birçok bankanın Tier 2'yi tutturmak için sermaye artırımına yönelmesine neden olması bekleniyor.

Zımni fiyat/defter değeri rasyosunun 0,78'te kalmasını tahmin eden VTB Capital, 12 aylık net karın neredeyse silinmesini ve defter değerinin büyümemesini bekliyor.

4,20 TL dolar kuruna eşlik eden diğer finansal koşullar şu şekilde sıralanıyor:

GSYH'de yüzde 2-3 daralma. Risk maliyetinde 200 baz puan artış. TL faizlerde 300 baz puan, FX faizlerde 150 baz puan artış