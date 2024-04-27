Bakan Şimşek duyurmuştu! Restoran ve kafelere KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından mercek altına alınan restoran ve kafelerde KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerde fiş suistimaline karşı harekete geçmiş ve işletmelerde tüm yiyecek ve içecekler için KDV'nin yüzde 10 olarak hesaplanması için taslak yayımlanmıştı. Bakanlığın söz konusu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KDV YÜZDE 1'DEN YÜZDE 10'A YÜKSELTİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, restoran ve kafelerden paket olarak alınan temel gıda ürünlerinin KDV'si yüzde 1'den yüzde 10'a yükseltildi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek.

VERGİ ARTIŞI DEĞİL TEDBİR

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz." demişti.

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