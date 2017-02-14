Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu 6 firma, 30 Kasım 2016’ta yapılan ihaleye teklif vererek ön yeterlilik almıştı. 15 Şubat’ta ise bu firmalardan teknik ve mali teklifleri alınacak. Projenin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için geçen yıl yapılan ilk ihalede, teknik açıdan yeterli bulunan İdom, Tecnimont ve Yüksel Proje firmalarının mali teklifleri 10 Ağustos’ta açılmış ancak şirketlerden birinin teklifindeki maddi hata nedeniyle ihale geçersiz sayılarak iptal edilmişti.

Mühendislik hizmetlerinin 1 yıl içinde tamamlanarak inşaatına başlanması beklenen tünelin 3 katlı olması, alt ve üst katından lastik tekerlekli araçların, orta katından da metronun geçişinin sağlanması planlanıyor. Proje kapsamı ve büyüklüğü açısından dünyada ilk olacak proje, Hasdal Kavşağı ile Anadolu yakasındaki Çamlık kavşağını 14 dakikada geçmeye imkân verecek.