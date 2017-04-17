Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanabilecek gerilimlerle negatif bir seyir izlerken, yurt içinde halk oylaması sonrası TL'deki değerlenme dikkati çekiyor.ABD'de geçen hafta Başkan Donald Trump'ın açıklamaları ve beklentileri karşılamayan makroekonomik veriler pay piyasalarının negatif bir seyir izlemesine neden olurken, yeni haftada ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceği belirtiliyor. Trump, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, doların aşırı değerli olmasının şirketlere zarar verdiğini ve düşük faiz politikasından memnun olduğunu ifade etmişti.

Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından jeopolitik risk algısı yükselen piyasalarda, altının ons fiyatı 1.295,6 dolar ile yaklaşık 5 ayın zirvesini görürken, Brent petrolün varil fiyatı da 55-56 dolar bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, bu hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin ilk turu piyasaların odak noktasında olmaya devam ediyor. Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalması beklenen adaylardan aşrı sağcı Ulusal Cephe Partisi Lideri Marine Le Pen ve "Yürüyüş" hareketinin Lideri Emmanuel Macron'un açıklamaları ile seçim sonucuna ilişkin beklentilerin, başta avro olmak üzere piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Bugün Paskalya tatili nedeniyle Avrupa piyasalarında işlem gerçekleştirilmeyecek.

Asya piyasalarında bugün altının ons fiyatının 1.295 dolar seviyelerinden gelen satışlarla 1.290 doların altına inmesi dikkati çekerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izliyor. Çin'de ise açıklanan yılın ilk çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,9 ile beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düşüş kaydetti.

Dolarda sert düşüş



Yurt içinde ise anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından uluslararası piyasada yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar/TL 3,6250'yi gördü. Uluslararası piyasalarda artan jeopolitik risklerle bu seviyelerde tutunamayan dolar/TL bankalararası piyasanın açılışında 3,65'in üzerinde dengelendi. Dolar/TL, cuma günü yurt içi piyasalarda 3,69'un üzerinde seyretmiş ve hafta kapanışına yakın uluslararası piyasada 3,7376'ya kadar çıkmıştı.

Analistler, bu hafta, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise hafta genelinde Avrupa'da enflasyon ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri, ABD'de de sanayi üretimi ve ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde halk oylaması sonrası TL varlıklara ilginin artabileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 90.000'in üzerinde tutunması durumunda sırasıyla 91.500 ve tarihi zirvesi konumunda olan 93.400 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 3,60 ve 3,55 desteklerinin takip edileceğini söyledi.