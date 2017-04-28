Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Atlantik Konseyi Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. İşte Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sadece büyüyen ekonomisi ile değil son 15 yıllık başarı hikayesi ile yoğun yatırım ajandası ile Türkiye sürece en büyük katkıyı yapan ülkedir.Türkiye yerli kaynaklarını yüzde 50'ye çıkarttı. Yenilenebilir enerjide de büyük adımlar attık. Enerji maliyetlerini üçte bire düşürdük. Uluslararası enerji arz güvenliğini sisteme dahil etmek için çok çalışmaya devam edeceğiz. Sadece gaz piyasalarında değil, yerli ve yenilebilir kaynakları arttırarak bu yetmez diyerek kazan-kazan stratejisiyle çok önemli adımlar attık. Geçtiğimiz ay en büyük güneş tarlası ihalesiyle, enerji maliyetlerini düşürdük. Temmuz ayında enerji firmalarının yoğun katılımıyla 1 milyarlık porföyü sektöre dahil edeceğiz.

Gaz depolama hacmini 2,7 milyar küpten 11 milyar küplere çıkaracağız. TANAP önümüzdeki yıl bitecekken, Türk Akımı projesini ise 2020'ye kadar bitireceğiz.Kazan kazana dayalı bir iş birliği olması koşulu ile bölgesel ve küresel barışa ve istikrara dayalı her projeye destek olmaya devam edeceğiz.