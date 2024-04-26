ABD borsaları karıştı! ‘Muhteşem Yedili’ye para yatıranlar, bakın ne kazandı?

ABD endekslerinde son bir aylık düşüş yüzde 5’i buldu. Düşük gelen büyüme ve yüksek seyreden enflasyon kıskacında FED’e dair faiz indirimi beklentileri ötelendi. Dolar endeksi ve tahvil faizleri de yükselişe geçerken; “Muhteşem Yedili” olarak bilinen Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisselerinin yılbaşından itibaren getirilerinde büyük farklılıklar öne çıktı. Dünya devi iki şirket büyük hayal kırıklığı yaşattı. İşte devlerin getirileri…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ABD borsalarında son günlerde dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Ülkede ilk çeyrek büyümesinin %1,6 ile (%2,5 olan) beklentinin oldukça altında kalması, buna karşılık enflasyonist baskıların da devam etmesi, piyasalarda birbiriyle çelişkili ciddi bir ikilemi beraberinde getirdi. Bu ortamda ABD Merkez Bankasının (FED), daha birkaç hafta öncesine kadar haziranda yapması beklenen ilk faiz indirimi, eylül-aralık döneminde kadar ötelendi.

BORSALARDA SON DURUM

ABD’de faiz indirimleri beklentisiyle birlikte ilk çeyrekte borsalar rekor kırmıştı. Bu kapsamda;

-Dow Jones Sanayi Endeksi 39.889,

-NASDAQ Teknoloji Endeksi 16.538,

-S&P 500 Endeksi de 5264 puanla zirve seviyeleri test etmişti.

Beklentilerin bozulmasıyla birlikte son dört haftalık süreçte endeksler de yönünü aşağı çevirdi. 25 Nisan kapanış değerleri itibarıyla DJI endeksi 38.085, NASDAQ endeksi 15.611 ve S&P 500 endeksi 5048 puandan kapanış gerçekleştirdi. Böylece endekslerde zirve seviyeden gerçekleşen gerileme yüzde 5 civarında gerçekleşti.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Bu arada son bir aylık süreçte dolar endeksi 104,00 sınırından 106,50’ye doğru hareketlendi. Son kapanışını 105,50 seviyesinden gerçekleştirdi.

ABD İki Yıllık Tahvil Faizleri de yüzde 4,60 seviyesinden yüzde 5,00’e yükseldi. FED’in, faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisiyle birlikte yukarı yönelen her iki gösterge güçlü dolara işaret etti ve hisse senetleri üzerindeki baskı da arttı.

‘MUHTEŞEM YEDİLİ’DE SON DURUM

Bu arada ABD borsalarında son aylarda teknoloji hisseleri yön vermeye başlayınca; “Muhteşem Yedili” olarak bilinen Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisselerinin performansı da yakından takip ediliyor. Bu hisselerde de 2024 yılında gördükleri zirve seviyeye göre değer kayıpları yüzde 1,90 ile 31,50 arasında değişti. Yılın ilk 4 ayı tamamlanmak üzereyken, ‘Muhteşem Yedili’nin borsadaki hisse performanslarında da ayrışmalar öne çıktı. 25 Nisan kapanış fiyatlarına göre bakıldığında tablo şu şekilde ortaya çıktı:

APPLE VE TESLA’DA HAYAL KIRIKLIĞI

-NVIDIA 826,32 dolar; yılbaşından itibaren değer artışı %71,55

-META 441,38 dolar; yılbaşından itibaren değer artışı %27,46

-AMAZON 173,67 dolar; yılbaşından itibaren değer artışı %15,83

-ALPHABET 157,95 dolar; yılbaşından itibaren değer artışı %13,18

-MICROSOFT 399,04 dolar; yılbaşından itibaren değer artışı %7,60

-APPLE 169,89 dolar; yılbaşından itibaren değer kaybı %8,48

-TESLA 170,18 dolar; yılbaşından itibaren değer kaybı %31,50