Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanlığı'nın e- ticaret için verdiği destekler, ihracatçıları harekete geçirdi. Geçen ay yapılan e- ticaret desteklerinin açıklandığı lansman toplantısından bu yana bin 500 firma e- ticaret sitelerine üye oldu. Destekler kapsamında 250 firma bir araya gelerek alibaba.com, kompass.com ya da turkishexporter.net'e üye olmaları halinde üyelik bedelinin yüzde 80'i Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Ekonomi Bakanlığı himayesinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ana desteğiyle gerçekleştirilen "Türkiye E-ticaret Zirvesi"ne TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Zeybekci, elektronik ticaretin Türkiye'de emekleme aşamasında olduğu yorumunda bulunarak, e-ticarette dünyanın geldiği noktanın kaçırılmaması gerektiğine işaret etti. Dünya'nın haberine göre Türkiye'nin atması gereken adımlar bulunduğuna ve e-ticarette önemli potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Zeybekci, Türkiye nin bazı alanlarda çok hızlı hareket eden, farkı kısa zamanda kapatabilen bir ülke olduğundan bahsetti.

Nihat Zeybekci, hükümetin e-ticaretin gelişmesi anlamında hukuki ve fiziki altyapı çalışmalarının sürdüğünü anımsatarak "Yakında göreceksiniz, e-ticaretin artma hızı ile beraber ihracat içindeki payı da artacak. Yurt dışındaki bildiğimiz mağazaların, markaların Türkiye den ihracat olarak aldıkları ürünleri, alıp gidip kendi ülkelerinde depolarına koymadan, stoklamadan, buradaki üreticiden, ona sipariş gönderen tüketiciye doğrudan göndermek gibi yöntemleri uygulamaya başladığını göreceksiniz. Bu başladı zaten" dedi.

TİM'İN YAPISI E- TİCARETE UYGUN HALE GELECEK

İhracatın da buna uygun yapılanmalarının olacağını dile getiren Zeybekci, elektronik ticaretin içindeki elektronik ihracatın payının da artacağını söyledi. Zeybekci buna uygun yapılanmaların da olacağına dikkati çekerek, "Elektronik ihracata uygun Türkiye İhracatçılar Meclisi de Elektronik İhracat Birlikleri de olacak, yapılanmalarımız buna uygun şekilde gerçekleşecek ve bunu da başlattık. Şu an Türkiye deki tüm ihracatlarımızın tamamının, elektronik ihracat sitelerine üyelikleri ile ilgili maliyetlerinin yüzde 80'ine kadarını hükümet olarak destekliyoruz. İnanıyoruz ki gelecek orada artık, Türkiye olarak bu çağı ıskalamayacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye nin bu anlamda büyük bir kapasite barındırdığına dikkati çeken Zeybekci, Türkiye deki şu an oyun yazılım ihracatının 500 milyon doları aştığını bildirdi. Bunu yapanın gençler olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye'nin yazılım alanlarında dünyanın merkezi olacağını kaydetti.

Toplantıda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, geçen ay yaptıkları lansmanla; 250 firmanın bir araya gelerek, alibaba.com, kompass.com ya da turkishexporter.net'e üye olmaları halinde üyelik bedelinin yüzde 80'i Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanmasını içeren programı tanıttıklarını hatırlattı. Yola çıktıkların ilk yıl hedefinin 10 bin firmanın e- ticaret platformlarında yer alması olarak belirlediklerini kaydeden Büyükekşi, aradan geçen 1 ayda bin 500 Türk firmasının bu platformlara girdiğini anlattı.