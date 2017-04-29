Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye dünyanın en büyük tekstil alıcılarını davet ederek dev bir organizasyona imza atan Dosso Dossi’de bu yıl Brezilya rüzgarı esecek. Daha önce Rus mankenlerle düzenlenen organizasyon bu yıl Brezilyalı mankenlerle gövde gösterisi yapacak. Dünyaca ünlü mankenler Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Barros, Izabel Goulart, Viki Odintcova gibi ünlü top modeller, Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show için podyuma çıkacak. Mankenler, şov başlamadan evvel sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla takipçilerini Türkiye’ye davet edecek. Modellerden sadece Adriana Lima’nın 10,6 milyon takipçisi bulunuyor.

5 BİN ALICI GELECEK

Yıllardır Türkiye’nin tanıtım elçisi gibi çalıştıklarını söyleyen Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, top modellerin yanı sıra modacı ve medya mensuplarının yapacağı paylaşımlarla en az 50 milyon kişiye ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Eraslan, Dosso Dossi’yi hazır giyim alıcılarına yönelik bir organizasyondan çıkarıp Türkiye ve Antalya’nın tanıtımına yönelik şova dönüştürdüklerini söyledi. The Land Of Legends Theme Park Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de “Ülkemiz çok yönlü bir turizm cenneti. Bu organizasyonla sosyal medyada da katılımcılar Türkiye’yi anlatacak ve birlikte büyük fırsata imza atacaklar” dedi.