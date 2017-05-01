Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar, hafta sonu tatilinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşip 3 güne çıkmasını fırsat bildi. İstanbul, Bursa ve Ankara’dan gelen tatilciler, Ege’deki otel ve pansiyonları doldurdu. Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin “Sıcaklık 27 dereceye kadar çıktı. 3 günlük tatil dolayısıyla Ayvalık’taki turistik otellerde doluluk oranı yüzde 100’lere yakın seviyede. Edremit Körfezi ilçelerinde birçok otelde yer yok. Yaz sezonu öncesi moral oldu” dedi. Edremit Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Nevzat Ergün de “Yaz mevsiminde de dolu dolu bir turizm sezonu geçireceğimizin işaretlerini alıyoruz” diye konuştu.