Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Darbe girişimi sonrası düzenlediği kampanyalarla gayrimenkul sektörünün nefes almasını sağlayan Emlak Konut GYO, piyasanın hareketlenmesi için adım atmaya devam ediyor. Emlak Konut’un hasılat paylaşım modeliyle hayata geçirdiği projelerde açık arttırma yöntemiyle satılan dükkânlar, artık ihale beklemeden satışa çıkarılabilecek. Emlak Konut’un Başyapı-Doğa Şehircilik ile İstanbul’da satışa sunduğu ‘Karat 34’ ile Emlak Konut’un Başyapı-Güney-Elitvizyon iş ortaklığıyla hayata geçirdiği ‘Ofis Karat Bakırköy’ projeleri için serbest satış yetkisi aldıklarını anlatan Başyapı Yönetim Kurulu Başkanı Musa Baş, projelerdeki dükkanların değerinin 268 milyon lirayı bulduğunu belirtti. Baş, “Emlak Konut GYO hem darbe girişimi sonrası hem de geçen şubat ayında önemli kampanyalar yaptı ve elini taşın altına koydu. Kârından feragat etti. Şimdi piyasa canlansın diye iş yaptığı firmalara projelerdeki dükkanları açık artırma olmadan satış izni verdi. Bu yöntem alıcı için cazip ve satış daha hızlı oluyor. Biz de dükkân satışlarına eylül ayında başlamayı planlıyoruz” dedi. Şu an sektörün yeni bir kampanyaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Musa Baş, müteahhitler olarak Emlak Konut’a öneri sunduklarını anlattı.

2 BİN TL’YE EV ÜRETİLMELİ

Anadolu’da TOKİ ile yaptıkları taahhüt işlerinde 10 bin kadar konut teslim ettiklerini söyleyen Musa Baş, dar gelirli vatandaşın konuta ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Baş “Özel sektör olarak arsa geliştiremediğimiz için alt gelir grubuna üretim yapamıyoruz ama TOKİ sadece İstanbul’da 50 bin sosyal konut yapsa talep gelir. Metrekaresi 2 bin- 2 bin 500 lira olan evler üretilmeli” diye konuştu.

KATAR’DAN TEKLİF GELDİ

Yurt dışında konut geliştirmek için de teklifler aldıklarını ve bunları değerlendirdiklerini kaydeden Musa Baş, şöyle devam etti: Bir dönem Cezayir’i inceledik ama bürokrasi yordu. Şimdi Hindistan gündemde... Bunun için TOKİ ve Emlak Konut gibi kamu kurumları öncülük etmeli. Geçen hafta Katar’dan teklif aldık. 30 bin konuta ihtiyaçları olduğunu söylediler.

BODRUM’A PROJE YAPACAK

Ankara ve İstanbul’da konut ve ofis projelerinin devam ettiğini kaydeden Baş, Bodrum Bitez’de de 38 dönüm arazi üzerinde bir proje planladıklarını, ruhsat aşamasında olduğunu kaydetti. 28 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini ifade eden Musa Baş, devam eden projelerinin değerinin 1 milyar lirayı bulduğunu söyledi.