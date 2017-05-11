Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Ev Aletleri, yıllık Uluslararası Distribütörler Toplantısını bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenledi. 6-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bakü’nün sembolü Fairmont Otel’de düzenlediği Aura Roboclean Uluslararası Distribütörler toplantısına, İhlas Ev Aletleri’nin ihracat yaptığı 50’yi aşkın ülkeden distribütörler katıldı. Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, onur konuğu olarak katıldığı gecede “İhlas ailesine çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan büyük memnuniyet duyacağınıza inanıyorum. Biz her zaman şirketlerin Azerbaycan’a gelmesi için yardıma hazırız. Bu bizim için de, iş kuran dostlarımız için de çok önemli. Söz konusu olan kardeş Türkiye’nin şirketlerinin yeri daha başka. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. İnanıyoruz ki Azerbaycan’da iş birliğiniz daha da güçlenecek. Biz buna sadece seviniriz. Her zaman güzel, hayırlı çalışmalarınızda yanınızdayız” diye konuştu.

AZERBAYCAN’DA GÜÇLÜYÜZ

En çok ihracat yaptıkları ülkelerden birinin Azerbaycan olduğunu belirten İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber “Her yıl düzenlemiş olduğumuz distribütörler toplantısını bu yıl Azerbaycan’da düzenlemeye karar verdik. 50’ye yakın ülkeye ihracatımız mevcut. Bu ihracatta en kuvvetli olduğumuz ülkelerden bir tanesi de Azerbaycan. Distribütörlerimizin burada kuvvetli bir şekilde yapılanmasını sağlamak için uluslararası bütün distribütörlerimizi Azerbaycan’a davet ettik ve bu yıl burada toplantımızı yapıyoruz. Daha birçok ülkede toplantılarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki, ilerleyen sürede birçok ülkeyi de ailemize katmış olacağız. Önümüzdeki yıllarda Roboclean ailesinin distribütörlerinin çok daha fazla bir şekilde arttığını hep birlikte görmek istiyoruz. İnşallah bunu da göreceğiz” dedi.

Roboclean 21 yaşında



Roboclean Temizlik Robotu’nun 21 yaşında olduğunu, bu kapsamda işleri başarıyla sürdürdüklerini vurgulayan Kamber “Bunların sebeplerinin başında öncelikle yapmış olduğumuz ürünlerin kalitesi geliyor. Dünya standartlarında ürün ürettiğimiz için ve bütün ürünlerimiz de birçok kategoride uluslararası ödüller aldığı için oldukça takdir ve beğeni topluyor” diye konuştu.