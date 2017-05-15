Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Hayvancılık sektöründe kendi kendine yetebilen ülkeler kategorisine girme yolunda çalışmalar yürüten Türkiye, ‘büyükbaş’ta attığı adımların ardından ‘kümes’te de yeni bir süreç başlatıyor. Yediğimiz yumurtadan kestiğimiz tavuğa kadar büyük oranda dışa bağımlı olan Türkiye, “millî tavuk” türü için düğmeye bastı. Bakanlık, “Etçi Damızlık Tavuk Geliştirme Projesi” kapsamında, elinde bulunan 3 ana ve 2 baba saf hatlardan oluşan hibrit tavuklar elde etti. Bunların çoğaltılması ve piyasaya sürülmesi için TAGEM, firmalarla görüşerek tanıtımını yaptı. Özel sektörün ilgisini çeken projeye çok talep gösterildi. Yoğun ilgi üzerine bir üretim planı hazırlayan Bakanlık; Aralık 2017’den itibaren, 15 günlük aralıklarla, 8 bin dişi ve yeteri kadar erkek ebeveyni özel sektöre sunacak. Böylece ayda 16 bin ebeveyn teslim alan bir işletme, et üretiminde kullanılacak 2 milyon 100 bin hibrit civciv elde edebilecek. Bakanlık, yılda yaklaşık 25-27 milyon hibrit civciv hedefliyor. Bu miktar, Türkiye’nin üretimine ilk başta yaklaşık 50 bin ton civarında katkı sağlayacak.