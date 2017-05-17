Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - Emlak ve İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Konya merkezli Aydın Holding ‘TGM Trend Gayrimenkul’ adıyla yeni bir emlak zinciri kurdu. TGM Trend Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Aydın, Türkiye’de gayrimenkul sektörünün yalnızca alım-satım ve kiralamada aracılık hizmeti sunmakla yetindiğini belirterek, ‘Gayrimenkul Çözüm Merkezi’ konseptiyle hizmet veren ilk ve tek franchise zinciri olduklarını söyledi. TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun da, klasik emlakçılık anlayışına son verme amacıyla yola çıktıklarını belirterek “Müşterilerin, sigortadan altyapı hizmetlerine, kredi kullanımından fatura ödemelerine varıncaya değin tüm ihtiyaçlarına tek noktadan cevap verebilme özelliğimiz var. Bu şu an Türkiye’de olmayan bir hizmet şekli. Bu nedenle girişimci adaylarını emlakçı değil ‘Gayrimenkul Çözüm Merkezi’ olmaya çağırıyoruz” dedi.



YIL SONUNA KADAR 25 BAYİ

İkisi İzmir, ikisi Konya, biri Aydın, biri Eskişehir, ikisi İstanbul biri de Kıbrıs’ta olmak üzere bugüne kadar 9 bayiye ulaştıklarını anlatan Erilkun, yıl sonu hedeflerini 25 olarak açıkladı. Bayilerden 40 bin lira isim hakkı aldıklarını, aylık 600 lira da sabit ödeme beklediklerini ifade eden Erilkun, ofisleri hazır teslim ettiklerini kaydetti.