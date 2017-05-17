Emniyet Genel Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire  Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet ile Karayolları Genel Müdürlüğü  arasında imzalanan protokolle, temmuz ayı itibarıyla otoyollarda araçların seyri  sırasında ortalama hızları tespit edilecek ve ihlali bulunanlara ceza  uygulanacak.Protokol kapsamında, araçların otoyola giriş yaptığı HGS/OGS noktası  ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat ettiği mesafe ve süre  bilgilerinden araçların ortalama hızlarının tespit edilerek, yasada belirtilen  hız limitlerini aşan araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanunu'nun  ilgili maddesi uyarınca trafik cezası kesilecek.

Türkiye genelinde 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak sistemle,  sürücülerin otoyollarda kullandıkları araç sınıflarına tanınan hız limitleri  üzerinde araç kullanmaları ve bu nedenle gerçekleşen kazaların sonuçlarının  ağırlaşmasını önlemek, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza  indirmek, aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü  hafifletmek amaçlanıyor.Sistem, Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın,  Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak  1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.