Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye ve Rusya arasında kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son görüşmesinde açıklanan kararların kağıda aktarıldığını belirten Dvorkoviç, "İşlemlerin neredeyse yüzde 99'u tamamlandı. Sadece bazı düzenlemeler kaldı. Bu hafta tamamlanacağını düşünüyorum." dedi.

Dvorkoviç, hükümetin evrak üzerinde gerekli hazırlıkları yaptığını söyleyerek "Protokol imzalandıktan hemen sonra kısıtlamalar kaldırılmaya başlanacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan ile Putin'in, 3 Mayıs'ta Soçi'de yaptıkları görüşmede, domates ve vize alanları dışındaki tüm kısıtlamaların karşılıklı olarak kaldırılması kararı alınmıştı.