Faiz kararı sonrası piyasalar! Doların fişi çekildi, borsa fren yaptı 

TCMB’nin faiz kararının ardından döviz ve borsa üzerinde baskı arttı. Bir aydır 32,50 TL’ye yakın seyreden dolar, bugün de kıpırdamadı. Borsada ise banka hisseleri öncülüğünde satışlar arttı. TCMB’nin faizleri yıl sonuna kadar yüksek tutacağı beklentisi ağırlık kazanmaya başlarken; bu süreçte dolar ve enflasyon beklentilerinin de kırılacağı belirtiliyor. Yabancı kurumların dolar beklentisi 36-38 TL bandında yoğunlaşmaya başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı. Seçimlerden sonraki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında, beklentilere paralel şeklide politika faizi %50’de sabit bırakıldı. TCMB tarafından verilen mesajlarda faiz patikasında yeterli sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve önümüzdeki süreçte bunun yansımalarının izleneceği belirtilmişti. Seçimden önceki son PPK ile birlikte para politikasında “daha fazla sıkılaşma” belirginleşirken; bunun sermaye piyasalarındaki etkileri de takip ediliyor.

DOLAR BİR AYDIR DURDU!

Merkez Bankasının kararı her ne kadar beklenti dahilinde gelse de yüksek faizlerin yıl sonuna kadar devam edebileceği yönündeki öngörülerin ağırlık kazanması, döviz kurları üzerindeki baskıyı artırıyor. Bir önceki PPK’da faiz oranı ilk defa %50 seviyesine yükseltildiği günden beri dolarda yatay seyir devam ediyor. Bugünkü işlemlerde de kur 32,50 TL’ye yakın seyretti. Yabancı kurumların yıl sonu dolar beklentileri artık iyice 36-38 TL bandına otururken, TCMB anketinde de 40 TL sınırına düşmüştü. Son olarak Morgan Stanley tarafından paylaşılan raporda; dolarda yıl sonu tahmini 38 TL olarak öngörüldü.

BANKALARDA SATIŞLAR ARTTI

Türkiye’de rasyonel politikalarla birlikte ülke risk priminde gerileme ve borsaya yabancı yatırımcı girişinde hızlanma yaşanmıştı. Bugünkü işlemlerde de endeks 9826’yı test ettikten gerilemeye başladı. TSİ 17:30 itibarıyla 9700’e yakın işlemler devam ederken; son yükselişlerde öne çıkan banka hisselerinde bugün yüzde 4’ün üzerinde kayıplar yaşanıyor. Yüksek faizlerin kredi talebini düşüreceği ve mevduat oranlarını yukarıda tutacağı için, bunun, bankalara olumsuz yansıyabileceği belirtiliyor.

GRAM ALTIN, ONSA BAKIYOR!

Dolar/TL’de stabil görünümün devam etmesi; gram altının da yaklaşık son bir aydır ons altında birlikte hareket etmesini beraberinde getirdi. Ons altın akşam saatlerinde işlemler 2325 dolara yakın yatay devam ederken; serbest piyasada gram altın fiyatı da 2430-2435 TL civarında günü tamamlamaya hazırlanıyor. Bugün ABD’de ilk çeyrek öncü büyüme verisi %1,6 ile beklenti altında kalırken, bu gerçekleşme, FED’in faiz indirimi için elini rahatlatan ve altın fiyatını destekleyebilecek bir sonuç oldu.