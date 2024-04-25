Ekonomik kriz onları da vurdu! ABD ekonomisi beklentinin altında büyüdü

ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ile beklentilerin altında büyüdü. Söz konusu dönemde büyüme beklentisi yüzde 2,5 idi.

ABD ekonomisinin büyüme rakamları açıklandı. Küresel piyasalar için kritik öneme sahip olan veriye göre, ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ile beklentilerin altında büyüdü. Ekonomistler, ülke ekonomisinin yüzde 2,4 büyüyeceğini öngörüyordu.

ÜST ÜSTE YAVAŞLAMA

Böylece ülke ekonomisinde büyüme rakamları üst üste ikinci çeyrekte yavaşlama kaydetti.

Büyüme, tüketici harcamaları, konut ve konut dışı yatırımlar ile devlet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışlardan kaynaklandı.

2023 SON ÇEYREKTE YÜZDE 3,4 BÜYÜMÜŞTÜ

ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüme göstermişti. Kritik veri sonrası 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirileri 3 baz puan artış kaydetti.