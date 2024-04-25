Merkez Bankası brüt rezervlerinde 2,1 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) brüt rezervlerinde geçen hafta 2,1 dolarlık gerileme oldu. Brüt rezervler 126,3 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, geçen hafta rezervlerde gerileme olurken, swap hariç net rezervlerde toparlanma görüldü.

BRÜT REZERVLERDE 2,1 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

TCMB verilerine göre geçen hafta brüt rezervler 126,3 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 128,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE TOPARLANMA

Aynı dönemde net rezervler de 20,9 milyar dolardan 15,1 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler geçen hafta eksi 52,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 54,7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.