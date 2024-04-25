Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası brüt rezervlerinde 2,1 milyar dolarlık düşüş

Merkez Bankası brüt rezervlerinde 2,1 milyar dolarlık düşüş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) brüt rezervlerinde geçen hafta 2,1 dolarlık gerileme oldu. Brüt rezervler 126,3 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, geçen hafta rezervlerde gerileme olurken, swap hariç net rezervlerde toparlanma görüldü. 

BRÜT REZERVLERDE 2,1 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

TCMB verilerine göre geçen hafta brüt rezervler 126,3 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 128,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

SWAP HARİÇ NET REZERVLERDE TOPARLANMA

Aynı dönemde net rezervler de 20,9 milyar dolardan 15,1 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler geçen hafta eksi 52,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 54,7 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldiİstihbarat MİT'ten! Terör örgütü DEAŞ'ın 2 sorumlusu yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekonomistler, Merkez'in faiz kararını değerlendirdi! İndirim için tarih verdiler - EkonomiEkonomistler, Merkez'in faiz kararını değerlendirdiBakan Bolat'tan net mesaj! Fırsatçılara geçit verilmeyecek - EkonomiBakan Bolat'tan net mesaj! Fırsatçılara geçit verilmeyecekABD'li dev bankaya büyük şok! Rusya hesaplarına el koydu - EkonomiRusya, dev bankanın hesaplarına el koyduEkonomik kriz onları da vurdu! ABD ekonomisi beklentinin altında büyüdü - EkonomiABD ekonomisi beklentinin altında büyüdüMerkez'den sürpriz hamle! Zorunlu karşılıklara uygulanan faiz yükseltildi  - EkonomiFaizi sabit bırakan Merkez'den sürpriz hamleFaiz ne zaman düşecek? Merkez'in karar metninde dikkat çeken ifade - EkonomiMerkez'in karar metninde dikkat çeken ifade
Sonraki Haber Yükleniyor...