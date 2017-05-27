Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evli ve bir çocuk annesi İlkay Yankılıç, Fransız tatlısı makarona merak saldı. Makaronları önce çevresindeki insanlar için yapan Yankılıç, bunu ticarileştirdi. İzmir'de eğitim de alan Yankılıç, açtığı internet sitesinden yaptığı birbirinden renkli makaronları satmaya başladı.

Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alan Yankılıç, ürünü yurtdışına da gönderdi. Yankılıç işi geliştirdi, dükkan açtı. Kendi marka tescilini de alan Yankılıç, "Makaron yumurta akı, şeker ve bademle yapılıyor. Evimde yaptıklarımı insanlar çok beğendi. Kendimi geliştirmek için eğitim aldım. Bir internet sitesi açtım, İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden sipariş geldi. Türkmenistan'dan istediler, oraya da gönderdim. Birbirinden renkli ve lezzetli makaronları yapmaktan çok keyif aldım. Misafirlerime yaptığım tatlı şimdi işim oldu. Kendi işyerimi açtım" diye konuştu.