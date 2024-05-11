Konkordato çetesi suçüstü yakalandı! İstanbul ve Tekirdağ’da operasyon: 9 gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ’da, sahte belgeyle konkordato ilan ettirip 200 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında bağımsız denetçi ve eski askerler de var.

SADIK KAHRAMAN İSTANBUL İHA - İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda, konkordato dolandırıcılığıyla 200 milyon liralık vurgun yapan dokuz kişilik şebeke çökertildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayanarak yeni nesil mali suç örgütünü deşifre etti. “Örgütlü nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarına karışan şebekenin liderliğini Mustafa A. adlı bir kişinin yaptığı tespit edildi. Şebekenin, Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir şirketin ismiyle yurt dışında paravan şirket kurduğu, Türkiye’de çek karşılığı piyasadan mal, bankalardan da art arda kredi çekerek yaklaşık 200 milyon lira tutarında vurgun yaptığı anlaşıldı.

RÜŞVET, SAHTE BELGE, TEHDİT HER ŞEY VAR

Dolandırıcılarının, edindikleri haksız kazancı alacaklılardan kaçırma düşüncesiyle rüşvet karşılığı sahte bağımsız denetim raporu ve konkordato makul güvence raporu aldıkları öğrenildi. Edinilen bilgilere göre rüşvet karşılığında “EBD Bağımsız Denetim AŞ” adlı firma ve örgüt üyesi bağımsız denetçi Cem T’nin temin ettiği sahte raporlarla mahkemeler yanıltıldı. Usulsüz konkordato ilan eden dolandırıcılar, böylece kamunun finansal problem yaşayan şirketleri ekonomiye kazandırmak adına uyguladığı destekleyici hükümleri suistimal etti. Bu yolla çok sayıda gerçek ve tüzel kişiyi dolandıran Mustafa A. elde ettikleri haksız kazancı muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurt dışında kurdukları paralel şirketlere aktardı.

Gazetemiz altı gün önce konkordato sahtekârlığını manşetine taşımıştı.

ALTIDA BİRİ FİYATINA GAYRİMENKUL

Şebekenin, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yaklaşık değeri 30 milyon TL olan bir gayrimenkulün örgüt lideri tarafından 5 milyon TL’ye, farklı bir örgüt üyesine devredilerek muvazaalı satış yapıldığı tespit edilldi. Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan incelemede, usulsüz konkordatoya dayanak teşkil eden sahte raporlarda mevzuata aykırı 96 usulsüzlük ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 Mayıs’ta İstanbul ve Tekirdağ’da yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında biri bağımsız denetçi, biri emekli eski askerî personel şüphelinin de yer aldığı toplam dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada; iki silah, bu silahlara ait 137 mermi, 1.650 sayfa doküman, dokuz dijital materyal ve sahte raporla alınan usulsüz konkordatoyla ilgili belgelerin yer aldığı flash bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan dokuz şüpheliden ikisi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen yedi şüpheliden şebeke lideri hakkında mahkeme “adli kontrol” kararı verdi. Diğer altı üye ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.