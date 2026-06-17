Dilan Polat’ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabının ardından tüm sosyal medya platformları için de erişim engeli kararı alındı. Avukat Melih Demirer, Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarının kısa süre içinde tamamen kapatılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde 6,3 milyon takipçili Instagram hesabı Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime kapatılan Dilan Polat'a bir kötü haber daha geldi.

Polat’ın yedek hesabı, TikTok, Facebook ve YouTube kanalları da dahil olmak üzere tüm aktif platformları resmi kararla erişime engellendi.

TÜM HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Melih Demirer, yasal kararın detaylarını şu sözlerle duyurdu:

"Dilan Polat’ın yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan yedek Instagram hesabı başta olmak üzere TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına erişim engeli kararı verilmiştir. Alınan bu resmi karar, çok kısa bir süre içerisinde ilgili küresel sosyal medya platformlarının merkezlerine bildirilecek ve hesaplar tamamen dış dünyaya kapatılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Engin ve Dilan Polat çiftinin koruması Can Polat’ın İzmir’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Olay sonrası Polat’ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın da gündem olmuştu.

Söz konusu yayın sırasında Polat’ın yardım çağrısında bulunduğu ve yaşanan olayı duygusal ifadelerle aktardığı anlar sosyal medyada büyük dikkat çekmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine 6,3 milyon takipçili ana Instagram hesabı kapatılan Polat, dondurduğu 1,4 milyon takipçili yedek hesabını “dilanpolat_tr” kullanıcı adıyla yeniden aktif hale getirmişti.

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