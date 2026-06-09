Dilan Polat’tan sonra sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in resmi Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Hesabı açanlar “Türkiye'de kullanılamıyor” uyarısıyla karşılaştı.

Fenomen isimlere ilişkin yürütülen soruşturmalar ve sosyal medya hesaplarına yönelik alınan kararlar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Son olarak binlerce takipçisi bulunan Mükremin Gezgin'in hesabına ulaşmaya çalışan sosyal medya kullanıcıları, hesabın erişime kapatıldığını fark etti.

HESABINA ERİŞİM ENGELİ KARARI

Mükremin Gezgin, son aylarda hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyordu. Hakkında yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan Gezgin, yaklaşık dört ay süren tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. Tahliye sonrası sosyal medya faaliyetlerine devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Ancak tahliyesinin ardından bu kez Instagram hesabına yönelik alınan erişim engeli kararı gündeme geldi.

DİLAN POLAT’IN DA HESABI KAPATILDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabına getirilen erişim engeli de dikkat çekmişti.

Edinilen bilgilere göre Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına yönelik erişim engeli kararı, sosyal medya fenomenlerine ilişkin yürütülen adli süreçler kapsamında uygulanan tedbirler çerçevesinde alındı. Daha önce Dilan Polat'ın hesabı hakkında verilen kararın ardından, bu kez Gezgin'in resmi hesabına erişim engeli getirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası