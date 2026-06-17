Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya’nın Kazan kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme Rusya’nın Kazan kentinde gerçekleştirildi. Putin’in, Fidan’ı resmi olarak kabul ettiği bildirildi.

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Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, temasların iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

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