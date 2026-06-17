Bakan Fidan, “Katliam şebekesinin bölgedeki tavırları, sadece birkaç ülkenin problemi değil, bütün dünyanın meselesi. İsrail’in, dünyanın kendisine karşı diplomatik baskı oluşturduğunu gördüğü anda adım atması söz konusu değil” dedi.

SEVİL NURİYEVA / MOSKOVA - Rusya ziyareti kapsamında Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısında, ABD-İran anlaşmasını “memnuniyet” ile karşıladıklarını söyledi. Fidan “Bu mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz bir şekilde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ediyoruz” dedi.

Fidan, Moskova’dan ülke liderlerine mesaj gönderdi: Dünya dik durursa İsrail kıpırdayamaz

Hürmüz Boğazı’nın hemen bütün ülke gemilerine açılmasının şart olduğunu söyleyen Fidan “Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte İsrail’in olası sabotaj girişimlerinden kaçınılması elzemdir” dedi. Fidan, şöyle devam etti: İlk defa bütün dünyada İsrail’in oluşturduğu illüzyonun dağılmasına yönelik bir anlayış birliği oluşmakta. İsrail’in bölgedeki tavırları, sadece birkaç ülkenin sorunu değil, bütün dünyanın sorunu. Dünya devletlerinin İsrail’e karşı bir duruş sergilemesi gerekmektedir. İsrail’in, dünyanın kendisine karşı diplomatik baskı oluşturduğunu gördüğü anda adım atması söz konusu değildir. Ülkelerin samimi olması, yanlışa yanlış demesi, gerekli cevabı vermesi gerekir.

Fidan, Moskova’dan ülke liderlerine mesaj gönderdi: Dünya dik durursa İsrail kıpırdayamaz

YAZARIMIZ SORDU FİDAN VE LAVROV CEVAPLADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya’daki diplomasi trafiğini yerinde takip eden yazarımız Sevil Nuriyeva, Moskova’daki ortak basın toplantısında Fidan ve Lavrov’a iki kritik soru yöneltti.

Nuriyeva’nın “ABD ile İran’ın barış masasına dönmesi için Türkiye nasıl bir rol oynadı? Bu süreçte yüzden fazla telefon görüşmesiyle çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttünüz. Savaş sonrası nasıl bir bölgesel tablo öngörüyorsunuz ve kalıcı istikrarın sağlanması için Türkiye hangi konularda adım atacak?” sorusuna cevap veren Bakan Fidan şunları kaydetti:

Fidan, Moskova’dan ülke liderlerine mesaj gönderdi: Dünya dik durursa İsrail kıpırdayamaz

-Türkiye, bölgesinin önemli ve güçlü bir ülkesidir, alacağı tutum, fark oluşturur. Çabalarımız bizim duruşumuza değer veren diğer ortaklarımızın, kardeş ülkelerin de harekete geçmesini sağladı. İfade ettiğiniz gibi gerçekten çok fazla temas var. Pakistanlı, Katarlı kardeşlerimizle, Amerikalılarla ve İranlılarla gece gündüz iletişim hâlindeydik. Biz de inanılmaz bir tempoyla elimizden geleni yaptık. Çünkü bu mesele çözülecek ki sırada bekleyen diğer problemler var; Gazze ve Ukrayna gibi... Bölge liderleri bir araya gelip Trump’la bir telekonferans yaptı. Bu dönüm noktasıdır. Liderler, barışı öncelediğimizi, adımların atılması gerektiğini iletti. ABD Başkanı irade ortaya koydu, İsrail’in itirazlarını dinlemedi. İran da olumlu cevap verdi ve bir mutabakata ulaştılar. Umudumuz; barış ikliminin oluşmasıdır. Savaş sonrası dönemde bölge ülkeleriyle ve etkili aktörlerle bir araya gelerek; herkesin mutabık kalabileceği, tüm dünyaya istikrar üreten bir Orta Doğu’nun oluşması gerekiyor. Bunun için şartlar ve zemin müsaittir. Sadece bir vizyona, cesarete ihtiyaç var; Türkiye de bunu yapmaya muktedirdir.

Fidan, Moskova’dan ülke liderlerine mesaj gönderdi: Dünya dik durursa İsrail kıpırdayamaz

GAYRİMEŞRU YAPTIRIMA KARŞIYIZ

Yazarımız, Bakan Lavrov’a ise “Rusya’ya Ukrayna Savaşı sebebiyle yaptırım uygulayan küresel sistem, Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilere soykırım yapan, işgal politikası güden İsrail için benzer karar vermedi. Bu çifte standardın sebebi nedir? Rusya; İsrail ve Netanyahu yönetimine ceza verilmemesini nasıl değerlendiriyor” sorusunu yöneltti.

Fidan, Moskova’dan ülke liderlerine mesaj gönderdi: Dünya dik durursa İsrail kıpırdayamaz

-Rus Bakan şunları aktardı: Batı her zaman riyakârlıkla, ikiyüzlülükle meşhurdu ve bu ikili standart hâlâ var. Uluslararası hukuku değil de kendi uydurdukları ‘kurallara dayalı düzen’ türünden konseptler üretiyorlar. Rusya’ya karşı tamamen gayrimeşru yaptırımlar uygulanıyor. Biz, Batı’nın bu tek tarafl ı siyasi politikalarına tamamen karşıyız ve kabul etmiyoruz. Çifte standart da istemiyoruz. Hukuki anlamda şu ya da bu ülkenin ekonomik veya ticari faaliyetlerini engelleyebilecek tek merci Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’dir. Eşit bir standart olsun ve herkes Birleşmiş Milletler Şartı’na saygı duysun.

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