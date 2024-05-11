Cevdet Yılmaz: Seçimde halkı dövize yönlendirdiler, şimdi ne oldu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) “Türkiye’nin Gücü Ödülleri” programında konuştu: "Seçimde halkı dövize yönlendirdiler, şimdi ne oldu?"

CANAN ERASLAN İSTANBUL - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) “Türkiye’nin Gücü Ödülleri” sahiplerini buldu. Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile çok sayıda iş insanı katıldı. Etkinlik kapsamında “Üretimin Gücü Ödülü”ne Yıldız Holding layık görülürken, ödülü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker aldı.

Ödül töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleye dikkat çekerek “Enflasyonu düşürmediğiniz sürece ücret artışlarında ne yaparsanız yapın bir süre sonra enflasyon bunu eritiyor. Diğer taraftan enflasyon adaletsiz bir yapı ortaya koyuyor. Düşük, dar ve sabit gelirlileri daha olumsuz etkileyen bir süreçtir. Dolayısıyla ekonomik öngörülebilirlik bakımından da sosyal adalet bakımından da enflasyonu düşürmek bizim için çok çok önemli, buna da odaklanmış durumdayız. ‘Bu yılın sonunda, Merkez Bankamız açıkladı. Yüzde 38, artı eksi belli bir aralık içinde bir öngörümüz var. Gelecek yıl yüzde 20’nin altı. 2026’da yeniden tek haneli rakama dönecek şekilde bir program yapmış durumdayız’’ dedi.

Reel ekonomide olduğu gibi finansal piyasalarda da son derece olumlu sonuçlar aldıklarını, şubat ayı verisine göre cari işlemler açığının 31,8 milyar dolara kadar gerilediğini, geçen yılın ortalarında 700 puanlarda olan kredi risk primi CDS’nin bugün 300 baz puanın altına indiğini kaydeden Yılmaz “Yurt dışından finansman temin eden kamu ve özel sektör için artık çok daha elverişli şartlarda finans temin etmenin önü açılmış durumda. Bir taraftan cari açığı düşürerek döviz ihtiyacımızı azaltıyoruz. Diğer taraftan CDS gibi risk primlerini düşürerek dövize erişimi kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçimlerden önce bir spekülatif hava oluşturulduğunu, Tweet atarak “Döviz alın’’ diye insanları yönlendirenler olduğunu hatırlatan Yılmaz “Seçimlerden önce halkı döviz almaya yönlendirdiler. Şimdi bakın ne oldu? Seçimden sonra dövizin geldiği yer ortada” diye konuştu. Yılmaz, geçen yıl mayısta Merkez Bankası rezervleri 98,5 milyar dolarken, en son 3 Mayıs itibarıyla bu rakamın yaklaşık 127 milyar doları bulduğunu söyledi.

Seçici kredi programları ve özel birtakım yatırım destek programlarıyla bazı düzenlemeleri yaparken reel ekonomiyi, ihracatı, üretimi, yatırımı, istihdamı koruma gayretini de sürdürdüklerini anlatan Yılmaz, ihracatçılara da daha uygun krediler kullandırdıklarını, bunun için 300 milyar dolarlık bir kaynak tahsis ettiklerini bildirdi. Yılmaz, kurumlar vergisi oranını finans kurumları için yüzde 30, bütün şirketler için yüzde 25, ihracatçı şirketler için ise yüzde 20 olarak belirlediklerini dile getirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da İsrail’e ticaret yasağına değinerek “Devletimizin aldığı kararı destekliyor ve önemli buluyoruz. İsrail’le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır” dedi.